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Sabiha Gökçen'de ele geçirildi! Şampuan kutularından çıkanlar şaşkına çevirdi: Değeri 10 milyon lira

23.02.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkeye, yasa dışı yollarla sokulmak istenen değerli şeylere bir yenisi daha eklendi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen İranlı yolcunun bagajında yapılan aramada ele geçirilenler şaşkına çevirdi. Şampuan kutularına gizlenen ve piyasa değerinin 10 milyon lira olduğu değerlendirilen pırlanta polis ekiplerince yakalandı.

Sabiha Gökçen'de ele geçirildi! Şampuan kutularından çıkanlar şaşkına çevirdi: Değeri 10 milyon lira

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, BAE'den gelen yolcunun çantasındaki şampuan kutularının içinden çıkan pırlantaların değeri dudak uçuklattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlileri, dün Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen İranlı S.M.A.'yı durdurdu.

Yolcunun bagajı x-ray cihazıyla kontrol edildi. Bagajda bulunan şampuan kutularında yoğunluk tespit edildi. Şampuan kutularını açan ekipler, 19 parça kilitli poşetler halinde, toplam ağırlığı 365,80 gram gelen ve piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olduğu değerlendirilen pırlanta buldu.

İranlı S.M.A. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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(DHA)

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