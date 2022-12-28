Sabiha Gökçen’de uçuşlar durduruldu mu? Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü mü? Tuzla'da doğal gaz borusu patladı!

Tuzla Tepeören'de yapılan çalışmalar esnasında doğal gaz borusunun patlaması nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. Bugün Sabiha Gökçen üzerinden uçuş yapacak olan kişiler konuya dair son durumu öğrenmek içi araştırma yapıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar yarım saatlik aksama sonrası normale döndü.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın uçuş trafiğine kapatılmasının ardından iniş için alçalan uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nıda durdurulan uçuşlar, yaklaşık yarım saatin ardından normale döndü.