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Sabiha Gökçen’de uçuşlar durduruldu mu? Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü mü? Tuzla'da doğal gaz borusu patladı!

28.12.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabiha Gökçen Havalimanı ile ilgili basında yer alan son dakika haberleri sonrası detaylar merak konusu oldu. Tuzla Tepeören'de yapılan çalışmalar esnasında doğal gaz borusunun patladığı açıklandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tedbir amaçlı durduruldu. Birçok kişi konuya dair bilgi edinmek için arama motorlarında, "Sabiha Gökçen’de uçuşlar durduruldu mu? Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar ne zaman düzelecek, uçuşlar normale döndü mü?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

Sabiha Gökçen’de uçuşlar durduruldu mu? Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü mü? Tuzla'da doğal gaz borusu patladı!

Tuzla Tepeören'de yapılan çalışmalar esnasında doğal gaz borusunun patlaması nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. Bugün Sabiha Gökçen üzerinden uçuş yapacak olan kişiler konuya dair son durumu öğrenmek içi araştırma yapıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar yarım saatlik aksama sonrası normale döndü.

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR DURDURULDU MU?

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın uçuş trafiğine kapatılmasının ardından iniş için alçalan uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR NE ZAMAN DÜZELECEK?

Sabiha Gökçen Havalimanı'nıda durdurulan uçuşlar, yaklaşık yarım saatin ardından normale döndü.

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