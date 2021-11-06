Sabiha Gökçen’de uçuşu olan ne yapacak? Pegasus ve THY’deki uçak seferleri ertelendi mi?

THY Basın Müşaviri Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; seferlerde iptallerin beklediğini duyurdu. İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanı’na gerçekleşen uçuşların olumsuz yönde etkilendiği belirtiliyor.

UÇAK SEFERLERİ ERTELENDİ Mİ?

İstanbul’da dün ve bugün etkili olan sis nedeniyle görüş açışı bazı bölgelerde yer yer 5 metreye kadar düştü. Sis, İstanbul ve Ankara’da hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, seferlerde iptallerin beklendiğini belirtti.

İstanbul ve Ankara'da etkisini gösteren yoğun sisin Ankara Esenboğa ile Sabiha Gökçen Havalimanı seferlerini etkilediğini kaydeden Üstün, durumun gün içerisinde devam etmesi ve uçuşlarda iptal ya da gecikmelerin yaşanmasının beklendiğini ifade etti.

Pegasus Hava Yolları, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise İstanbul’da meydana gelen yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı seferlerin gerçekleşemediği vurguladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre; öğle saatlerinde hava şartlarının düzelmesinin beklendiği bildirildi.

PEGASUS VE THY'DE UÇAK BİLETLERİ OLANLAR NE YAPACAK?

Pegasus ve THY'de 6 Kasım 2021 Cumartesi günü uçuşları olanların bilet aldıkları şirketlerle irtibata geçmeleri öneriliyor.

Pegasus müşteri hizmetleri telefon numarası: 0888 228 1212

THY müşteri hizmetleri telefon numarası: (0212) 444 08 49

12 UÇAK YÖNLENDİRİLDİ

İstanbul Grand Airport (İGA), İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan sis nedeniyle, 5 Kasım 2021 Cuma akşamından itibaren toplamda 12 uçağın İstanbul Havalimanı'na divert ettiğini vurgularken, divert uçuşların (yönlendirme) devam ettiğini ve havalimanında uçuşların kesintisiz devam ettiğini belirtti.

SİS NE ZAMAN KALKACAK?

İstanbul'u "sarı kod" ile uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerine kadar şehirde yoğun sisin beklendiğini duyurdu.

Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini vurgulayan meteoroloji, ani hava değişimlerinin de sise sebep olduğunu açıkladı.

"Yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."



