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Sabiha Gökçen Havaalanı'nda taksi krizi! Kuyruk uzadıkça uzadı: "Eziyet mi hizmet mi ne bu?""

04.10.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki havalimanlarındaki taksi krizine bir yenisi daha eklendi. Havalimanına dışarıdan gelen taksiler boş dönmek zorunda kaldı. Yolcuların dışarıdan gelen taksilere binmelerine izin vermeyince kuyruk uzadıkça uzadı, gerginlik çıktı. O anları kamerasıyla kaydeden bir vatandaş, "İnatla ve ısrarla havaalanı taksisi verilecek diye bizi bekletiyorlar. Bu vatandaşa eziyet değil mi?" sözleriyle uygulamaya tepki gösterdi.

Sabiha Gökçen Havaalanı'nda taksi krizi! Kuyruk uzadıkça uzadı: "Eziyet mi hizmet mi ne bu?""

İstanbul genelindeki vatandaşları isyan ettiren taksi sorunu havalimanlarındaki uygulamayla katlanarak artıyor. Kent genelinde vatandaşlar taksi bulmakta zorlanırken havalimanlarında da olana binememekten şikayetçi. Geçtiğimiz aylarda durak kahyası İstanbul Havalimanı'nda müşterileri almaya çalışan taksicilere saldırmıştı. Görüntüler büyük tepki çekerken, havalimanındaki taksi krizine bir yenisi daha eklendi.

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Uygulama ile dışarıdan gelen taksilerin yolcu almalarına izin verilmezken, taksi bekleyen vatandaşların oluşturduğu kuyruk uzadıkça uzadı. Söz konusu uygulamaya taksiciler de müşteriler de tepki gösterdi. Önceki akşam da aynı durum yaşandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na dışarıdan müşteri getiren taksiler boş gitti. Yolcular ise havalimanı taksisi beklemek zorunda kaldı.

İçlerinden bir yolcu ise o anları kayıt altına aldı.

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"EZİYET Mİ HİZMET Mİ NE BU?"

Oluşan taksi kuyruğunu gösteren bir vatandaş "Burada bir sürü taksiler boş boş gidiyor. İnatla ve ısrarla havaalanı taksisi verilecek diye bizi bekletiyorlar. Bu vatandaşa eziyet değil mi? Eziyet mi hizmet mi ne bu?" diyerek uygulamaya tepki gösterdi.

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"TAKSİCİ DE MÜŞTERİ DE MAĞDUR OLUYOR"

Show Haber'de yer alan habere göre; havalimanındaki uygulama diğer taksiciler tarafından da tepkiyle karşılanırken, taksiciler "Sabiha Gökçen'in taksileri dışarıda yolcu alıyor da biz niye Sabiha Gökçen'den yolcu alamıyoruz? Bu uygulama çok yanlış bir uygulama. Müşteri de mağdur oluyor." diyerek isyan etti.

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Anahtar Kelimeler:
taksi sabiha gökçen havaalanı
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