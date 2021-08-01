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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çantayı böyle çaldılar

01.08.2021 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Umman uyruklu A.H.M.H.S.S'nin çantasını çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 30 Temmuz Cuma günü saat 09.40 sıralarında Umman uyruklu A.H.M.H.S.S.'nin havalimanı gelen yolcu katında 3 şüpheli tarafından çantası çalındı.

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İhbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi ve şüphelilerin havalimanından servis aracına bindiklerini tespit etti.

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AYNI GÜN YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDILAR

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen sahte Fransız kimlikli Filistin uyruklu W.M. ve Cezayir uyruklu S.M. ile Filistin uyruklu A.A. isimli şüpheliler Beykoz'da araç içerisinde aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Filistin uyruklu A.A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüpheliler W.M. ve S.M. ise tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)

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