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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında kahreden detay!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 11:43 | Son Güncelleme

Dün akşam Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen kazayla ilgili kahreden detay ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden diş hekimi Zehra Bilgi Koçar'ın eşiyle birlikte bilet aldığı, ancak eşi Gökhan Biçer'in son anda görevi çıktığı için başka bir uçakla İstanbul'a geldiği öğrenildi. Acı haberle yıkılan acılı eş, karısının cenazesini gözyaşları içinde Adli Tıp Kurumu’ndan teslim aldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında kahreden detay!

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait uçağın pistten çıkması sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

Diş hekimi Zehra Bilgi Koçar’ın (30) cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından eşi Gökhan Koçar’a teslim edildi. Zehra Bilgi Koçar’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’daki işlemlerin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Mezarlıklar Müdürlüğündeki gasilhaneye götürüldü.

UÇAK İÇİN İKİ BİLET ALMIŞLAR AMA...

Çiftin, kaza yapan uçak için bilet aldıkları ancak Ticaret Bakanlığı’nda müfettiş olan Gökhan Koçar’ın, son anda çıkan görevi nedeniyle İstanbul’a başka bir uçakla 2 Şubat’ta geldiği ortaya çıktı.

Koçar’ın cenazesi Tekirdağ ilçesindeki Malkara’da defnedilecek.

(AA)

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