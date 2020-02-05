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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasının ardından kule ile pilot arasında konuşmalar ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 19:58 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak parçalanan uçağın pilotu ile kule arasında geçen diyaloglar da ortaya çıktı. Kule görevlisi pistten çıkan uçağın pilotuna, “Sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgârı (tail-wind) rapor etti" anonsunu yaptı. Kulenin pilota yaptığı "Sizden önceki trafik pas geçti" uyarısıyla konuşmalar son buldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasının ardından kule ile pilot arasında konuşmalar ortaya çıktı

Pistten çıkan uçağın pilotu ile kule görevlileri arasındaki konuşmalar da ortaya çıktı. Kule görevlisi pistten çıkan uçağın pilotuna, “Sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgârı (tail-wind) rapor etti" anonsu dikkat çekti.

Uçak inmeden önce kule görevlisinin başka bir uçağın pilotuna da yaptığı anons dikkat çekti. Kule görevlisinin, “10 dakikalık operasyonu keseceğiz çünkü yaklaşmadaki rüzgarla yer rüzgarı arasında bir takım tutarsızlıklar var" anonsu yaptı.

İŞTE KULENİN SON UYARILARI

Kule: "Pist değişecek muhtemel 2,4 pist olacak dinlemede kalın şu an için 10 dakikalık operasyonu keseceğiz. Çünkü yaklaşmadaki rüzgarla yer rüzgarı arasında bir takım tutarsızlıklar var. Pas geçen trafiklerimiz fazla malumat dinlemede kalın arayacağım"

Kule pistten çıkan uçağın pilotuna :87R merhabalar, sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgârı (tail-wind) rapor etti
Kule: Sizden önceki trafik pas geçti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
işte pilot tecrubesi olmaması neredeyse tarihin en büyük faciasına yol açacaktı
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