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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda buzlanmaya karşı önlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 13:19 | Son Güncelleme

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, gece yarısından itibaren alınan buzlanmaya karşı alınan önlemler sonucu, uçak seferlerinde herhangi bir aksama meydana gelmedi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin hava trafiği bakımından en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı çeşitli önlemler alındı.

Havalimanında alınan tedbirler kapsamında, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) görevlileri, pisti buz önleyici sıvı yıkadı. Ayrıca uçuşa hazırlanan uçaklar da buzlanmaya karşı özel bir sıvıyla yıkandı.

Havalimanında gece yarısından itibaren alınan önlemlerle, hava trafiğinde herhangi bir aksama yaşanmaması sağlandı.

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