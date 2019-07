"HER ŞEY SİZİN PARMAKLARINIZIN UCUNDA"

Yaklaşık 2 yıldır Operasyon Kontrol Merkezi’nde çalışan İSG Operasyon Memuru Gaye Güngören ise öBurada genel olarak sezonun aylık, yıllık programları giriyoruz. Bu bilgileri güncel tutmaya çalışıyoruz. An ve an takip ediyoruz. Aynı şekilde köprülerimizin planlamalarını yapıyoruz. Uçaklara yolcularını indirip bindirebilmesi için kapı veriyoruz. Havayollarından gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Tabi ki dikkatli olmak zorundayız. Konsantrasyonumuzun yüksek olması gerekiyor" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Operasyon Kontrol Merkezi'nden detaylar

-Kadın çalışanların detayları

-Kadın çalışanların telsiz yönlendirme detayları

-Kadın çalışanlar ile röp

-Genel detaylar