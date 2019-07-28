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SABİHA GÖKÇEN’DE “OPERASYON KONTROL MERKEZİ" KADINLARA EMANET

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 13:16 | Son Güncelleme

  İSTANBUL Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda Operasyon Kontrol Birimi’ndeki  operasyonu kadın personeller gerçekleştiriyor.

Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA)
İSTANBUL Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda Operasyon Kontrol Birimi’ndeki operasyonu kadın personeller gerçekleştiriyor.
İstanbul’un şehir havalimanı Sabiha Gökçen’de uçuş bilgilerinin zamanında gerekli sistemlere girilmesi, ilgili birimlere aktarılması ve bu akışa göre operasyonu takip ederek terminal içinde operasyonel koordinasyonun sağlandığı “Operasyon Kontrol Merkeziö kadınlara emanet. Kontrol merkezinde çalışan 12 personelin 10’u kadın çalışandan oluşuyor. Vardiya sistemine göre çalışan kadın personeller, uçakların havalimanı radarında göründüğü andan itibaren kontrolü ele alıp uçaklar havalimanından ayrılana kadarki operasyonu takip ediyorlar.

"UÇAKLARIN PARK POZİSYONLARININ OPERASYONLARI KADINLARA EMANET"
Tüm operasyon kontrolünün kadınlara emanet olduğunu belirten İSG Terminal Operasyon Şefi Aslı Sayın, “Operasyon Kontrol Merkezi’nde havalimanına gelen bütün uçakların inişleri kalkışları yaşadıkları bütün operasyonları, kapıları, yanaştıkları körüklerin bütün planlamasını burada çalışan kadınlar yapıyor. Uçakların park pozisyonlarının operasyonları kadınlara emanet diyebiliriz. Meydan otoritesi olan HEAŞ tarafından yapılan park planlamalarının sonrasında verilen tüm kapı ve köprüler buradaki arkadaşlarımıza emanet. Uçak radara girdiği andan itibaren devreye giriyoruz. Eğer uçak açık park pozisyonuna gelmiyorsa ve köprü pozisyonuna geliyorsa orada ki ilgili arkadaşımıza bildirmek suretiyle telsiz ile anons yapıyorlar. Daha sonrasında burada olan uçakların kalkışlarının olabilmesi için gate kapılarını planlıyorlar. Buradan yolcular uçağa alınıyorlar" dedi.

"HER ŞEY SİZİN PARMAKLARINIZIN UCUNDA"
Yaklaşık 2 yıldır Operasyon Kontrol Merkezi’nde çalışan İSG Operasyon Memuru Gaye Güngören ise öBurada genel olarak sezonun aylık, yıllık programları giriyoruz. Bu bilgileri güncel tutmaya çalışıyoruz. An ve an takip ediyoruz. Aynı şekilde köprülerimizin planlamalarını yapıyoruz. Uçaklara yolcularını indirip bindirebilmesi için kapı veriyoruz. Havayollarından gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Tabi ki dikkatli olmak zorundayız. Konsantrasyonumuzun yüksek olması gerekiyor" dedi.

Görüntü Dökümü
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-Operasyon Kontrol Merkezi'nden detaylar
-Kadın çalışanların detayları
-Kadın çalışanların telsiz yönlendirme detayları
-Kadın çalışanlar ile röp
-Genel detaylar

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