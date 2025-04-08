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  4. Sabunlar adeta sanata dönüşüyor: Yurt dışından bile sipariş alıyorlar!

Sabunlar adeta sanata dönüşüyor: Yurt dışından bile sipariş alıyorlar!

08.04.2025 12:18
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08.04.2025 12:18
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Elazığ’da kadınlar, sabunları ellerinde şekillendirerek adeta bir sanat eseri haline getiriyor. Elazığ Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen Sabun Sanatı Kursu, unutulmaya yüz tutmuş bu geleneksel sanatı yeniden hayata geçiriyor. Kursa katılan kadın kursiyerler, sabunları farklı desenler ve şekillerle süsleyerek sadece Elazığ’da değil, ülke genelinde ve yurtdışında birçok farklı noktaya gönderilen dekoratif ürünler üretiyor.

Elazığ'da kadınların ellerinde şekillenen dekoratif sabunlar ülke içi ve dışı birçok yere gönderiliyor.

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Elazığ Halk Eğitim Merkezi'ndeki Sabun Sanatı Kursu unutulmaya yüz tutmuş bir sanatı canlandırıyor.

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Kadın kursiyerler sabunları adeta sanata dönüştürüyor.

"KADINLARIN ELLERİNDE MEYVE VE ÇİÇEK OLUYOR"

Rendelenen ve gıda boyası ile renklendirilen sabunlar ardından kıvama gelene kadar yoğuruluyor.

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Kıvamını alan sabun ardından kadınların ellerinde meyve ve çiçek gibi birbirinden farklı ürünlere dönüşüyor.

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Kokulu dekoratif ürünler, ülke içi ve dışı birçok yere gönderiliyor.

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"OSMANLIDAN KALAN UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ BİR SANATTIR"

Sabun sanatı hakkında bilgi veren usta öğretici Özlem Ataş, "Sabun sanatı Osmanlıdan kalan unutulmaya yüz tutmuş bir sanattır. Edirne'de de daha çok yaygındır. Daha çok meyve şeklinde yapıyorlar. Ben bunu daha çok çiçeğe dönüştürmek istedim. Halk Eğitim Merkezi'nde de kursunu açtık. Unutulmaya yüz tutmuş bir sanatı canlandırıyoruz. Sabunu rendeliyoruz, istediğimiz renkte gıda boyası kullanarak renklendiriyoruz. Hiçbir kalıbı olmadan kendi elimizle şekillendiriyoruz. Hayal gücümüzü kullanıyoruz. Yurt dışına kadar sipariş alabiliyoruz. Öğrencilerimiz de bunları gönderebiliyor. Yurt içine de sipariş olarak çalışıyoruz. Bu ürünleri evimizde aksesuar olarak kullanabiliyoruz. Kokusu çok güzel yayılıyor. Bu ürünleri her yerde kullanabiliriz" ifadelerini kullandı.

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(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ sabun Halk Eğitim Merkezi osmanlı sanat
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