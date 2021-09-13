Saç bakımında bu adımı atlamayın! Şampuanınıza birkaç damla ebegümeci yağı damlattığınızda sonuca inanamayacaksınız

Şampuan seçimi saç bakım ritüellerinin başında gelir. Özellikle saç tipine uygun bir şampuan seçilmediğinde banyodan sonra daha mat veya dolaşmış bir yumak görüntüsüyle karşılaşabilirsiniz. Şampuanınızı uygun bir şekilde seçtikten sonra aslında en önemli adıma geliyoruz. Saça bakım sağlayacak olan yağlardan faydalanabilirsiniz.

SAÇLARIN DAHA HIZLI UZAMASINI SAĞLAR

Saçlar doğal olarak yağ üretir. Saçların her gün yıkanması ihtiyaç duyduğu bu doğal yağın azalmasına ve saçların zaman içinde güçsüzleşmesine neden olur. Güçsüzleşen saçlar daha çabuk kırılır ve dökülmeye başlar. Saçlarınızın daha çabuk uzaması ve saha sağlıklı görünmesi için şampuanınıza birkaç damla ebegümeci yağı ekleyebilirsiniz. Ebegümeci içinde bulunan aminoasitler sayesinde saçların kolajen ihtiyacını karşılar ve köklerini güçlendirir.



