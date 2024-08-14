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    4. Saç bakımında kadınların yeni gözdesi! Yoğun talep var

    Saç bakımında kadınların yeni gözdesi! Yoğun talep var

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    14.08.2024 16:03
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    Son dönemde saç bakımı için doğal çözümler arayanların favorisi haline gelen biberiye, aktarlarda yoğun ilgi görüyor.

    Geleneksel tıbbın uzun yıllardır başvurduğu bitkilerden biri olan biberiye, son dönemlerde saç bakımında da önemli bir yer edinmeye başladı. Biberiye suyunun saç uzatıcı, kırıkları onarıcı ve saça parlaklık kazandırıcı etkileri, bu doğal ürünü aktarlarda en çok arananlar listesine taşıdı. Özellikle saç dökülmesi yaşayanlar ve saçlarını güçlendirmek isteyenler, biberiye suyunu alternatif bir çözüm olarak tercih ediyor. Sosyal medyada paylaşılan olumlu deneyimler, biberiye suyunun popülaritesini daha da artırdı.

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    "BİBERİYE SUYUNA YOĞUN TALEP VAR"

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    Aktar Ömer Yeşil (45), biberiye suyunun saçı uzatmaya yardımcı olduğunu ifade ederek, "Vatandaşlar biberiye suyunu özellikle saçları için alıyorlar fakat bunun yanında bağırsak çalıştırma, ödem artırma ve yağ yakıcı gibi faydaları da bulunuyor. Şu an reklamlar yüzünden biberiye suyuna yoğun talep var. Biberiye suyu saç uzatır, kırıkları onarır, parlatır. Güzel bir bitkidir" dedi.

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    Biberiye suyunun yapılışı hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Yeşil, "Biberiye suyu aslında damıtma suyuyla yapılır. Fakat evde üç taşım kaynatılarak da çıkartılabilir. Bu daha basit yoludur, böyle de kullanılır. Fokurdayan suyun miktarına göre biberiye atılır. Ondan sonra 3-4 dakika kaynatılması yeterli. Biberiye kaynadıktan sonra şişeye koyup saçınıza uygulayabilirsiniz, ya da duşta saçınızı onunla yıkayabilirsiniz" diye konuştu. Yeşil, biberiyenin kilogram fiyatının 200 lira ile 250 lira arasında değiştiğini de ifade etti.

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    Biberiyenin yanı sıra, Hindistan cevizi, argan, susam, yılan ve Hint yağlarının da saça fayda sağladığına dikkat çeken Yeşil, "Ayrıca biz saç için karışım yapabiliyoruz. Saç dökülmesine iyi gelmesi, yeni saç çıkarması, saçlardaki beyazları yok etmesi için özel kürler yapıyoruz" şeklinde konuştu.

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    Ömer Yeşil, aktarlara kadınların daha çok ilgi gösterdiğini, kadınların ödem artırıcı, yağ yakıcı, bağırsak çalıştırıcı çaylar ile cilt temizliği için eşek sütlü ve keçi sütlü sabuna ilgi gösterdiğini anlattı. (İHA)

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    Express
    Anahtar Kelimeler:
    biberiye saç bakımı
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