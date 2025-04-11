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Saç boyası alırken dikkat! Uzmanlar uyardı: "Güzelliğiniz için sağlığınızdan olmayın, her cilt tipi farklıdır"

Saç boyalarının yanlış seçimi ve bilinçsiz kullanımı, cilt sağlığını tehdit edebiliyor. Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Nermin Bahat, bu konuda önemli bir uyarıda bulunarak, "Güzelliğiniz için sağlığınızdan olmayın, mutlaka uzman görüşü alın" dedi. Saç boyalarının içerdiği kimyasalların, ciltte alerjik reaksiyonlara ve diğer sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken Bahat, doğru ürünlerin seçilmesi ve uzman tavsiyesi alınmasının önemini vurguladı. Merak edilen detaylar haberimizde...

Saç boyası alırken dikkat! Uzmanlar uyardı: "Güzelliğiniz için sağlığınızdan olmayın, her cilt tipi farklıdır"

Günümüzde saç boyaları, kişisel bakımın ve estetik görünümün vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Nermin Bahat, saç boyalarının cilt üzerindeki etkilerine dikkat çekerek sağlıklı bir tercih için nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

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"AMONYAK VE KİMYASAL İÇERİKLER DÖKÜLMEYE NEDEN OLUR"

Amonyak gibi agresif kimyasallar içeren ürünler, hem saç tellerine hem de saç derisine zarar verebilir. Uzm. Dr. Bahat, bu maddelerin saçın doğal yapısını bozduğunu ve zamanla dökülmelere neden olabileceğini vurguladı.

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"YAMA TESTİ YAPILMASI CİLT SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİDİR"

Saç boyalarının içeriğinde yer alan bazı kimyasal maddeler, özellikle hassas cilt yapısına sahip bireylerde alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Dr. Bahat, "PPD gibi maddeler, temas dermatiti gibi sorunlara neden olabilir. Boya uygulamadan önce küçük bir alanda yama testi yapılması, cilt sağlığı açısından hayati önem taşır" dedi.

GÜZELLİĞİNİZ KADAR SAĞLIĞINIZI DA KORUYUN

Dr. Bahat son olarak "Saç renginizi değiştirirken sağlığınızı da korumayı unutmayın. Uzmanlar, düzenli dermatolojik kontrollerin, saç ve cilt sağlığını uzun vadede korumak için önemli" dedi.

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DOĞAL İÇERİKLİ, DERMATOLOJİK OLARAK TEST EDİLMİŞ ÜRÜNLER ALIN"

Amonyak içermeyen, bitkisel bazlı ve dermatolojik olarak test edilmiş ürünlerin ön planda tutulması gerektiğine dikkat çeken Dr. Bahat, "Saç derisinin sağlığının da en az saçın rengi kadar önem taşımaktadır. Özellikle argan yağı, keratin ve vitamin içeren boyaları hem saç hem de cilt sağlığına destek olur" dedi.

HER CİLT TİPİ FARKLIDIR!

"Her cilt tipi farklıdır. Bu nedenle saç boyası seçmeden önce bir dermatoloji uzmanına danışmak, olası komplikasyonları önlemek adına en sağlıklı yaklaşımdır" diyen Dr. Bahat, saç boyası uygulamalarının profesyonel ellerde ve doğru ürünlerle yapılması gerektiğini söyledi.

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(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Saç boyası Dermatoloji cilt sağlığı saç boyama
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