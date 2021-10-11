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Saçlarınızı mahvedebilirsiniz! Eğer saçlarınızı yıkarken bu hatayı yapıyorsanız...

11.10.2021 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakımlı ve sağlıklı saçlara sahip olmak şüphesiz ki hepimizin ortak arzusu. Bakımlı saçlara giden yoldaki en büyük etkenlerden birisi ise saçın yıkandığı suyun sıcaklığı. Hepimiz saçlarımızı farklı sıcaklıklarda yıkamayı tercih ediyoruz. Oysa saçı çok sıcak suyla yıkadığımızda saçta birtakım değişiklikler meydana geliyor. Bu değişikliklerin neler olduğuna gelin, birlikte bakalım.

Saçlarınızı mahvedebilirsiniz! Eğer saçlarınızı yıkarken bu hatayı yapıyorsanız...

Saçınızı sıcak suda yıkadığınızda daha fazla temizlendiğini düşünüyor olabilirsiniz ancak işin iç yüzü o kadar da masum değil! Saçlarınızı çok sıcak suda yıkamak saç bakımınıza yardımcı olmayacak. Tam tersine, saç derinize zarar vererek birçok saç problemi yaşamanıza yol açacak. Hadi gelin, sıcak suyla saç yıkamanın ne tür hasarlara yol açacağını detaylı inceleyim!

SAÇ DERİSİNİ KURUTUR VE KEPEK PROBLEMİ YARATIR

Saç yıkamak için çok sıcak su kullanıldığında saç derisinin yağ dengesi bozulur ve kuruluk başlar. Saç derisinin kuruması, beraberinde kaşınma ve pullanmayı da getirir. Bütün bu sorunların acı sonu ise kepek problemiyle karşı karşıya kalan saçlar olur!

SAÇLARIN MATLAŞIP DÖKÜLMESİNE YOL AÇAR

Saçların bakımlı ve parlak olmasını sağlayan en önemli unsurlardan birisi, saçın kendi ürettiği yağ salgısı. Saçın yağ dengesi bozulduğunda saçlar parlaklığını kaybedip bakımsız görünmeye başlar. Saçlarınızı çok sıcak suyla yıkadığınızda ise yağ salgısının üretimi durur ve saç telleriniz mat bir görünüme sahip olur. Saçların matlaşması ise maalesef dökülme problemiyle sonlanır.

SAÇLARI YIPRATIR VE GÜÇSÜZLEŞTİRİR

Çok sıcak suyla yıkanan saç telleri incelir. İncelen saçlar ise kırılmaya oldukça elverişli hale gelir. Kırık saç uçları, yıpranmış ve bakımsız bir görüntü ortaya çıkarır. Saçlarınızın parlak ve bakımlı olması için yıkama suyunun ılık olması önerilir. Ilık su, saçın nem dengesini koruyarak zaman içinde güçlenmesini sağlar.

SAÇI YAĞLANDIRIR

Saçın yağlanmasını önleyen unsurlardan en önemlisi saçın kendi yağ dengesini koruyabiliyor olması. Saçları çok sıcak suyla yıkamak bu dengenin bozulmasına yol açar. Saç derisinin yağ dengesi bozulduğunda saç bu dengeyi tekrar sağlamak için daha fazla yağ üretmeye başlar. Sonucunda ise yağlı saçlarla baş başa kalırsınız.

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Anahtar Kelimeler:
saç bakımı
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