Parlak ve gür saçlara kavuşmak hayal değil! Saç detoksuyla ilgili tüm detaylar

Saçınızı sürekli yağlı ve kaşıntılı mı hissediyorsunuz? Saç derinizde tıkanıklık ve pul pul dökülmeler mi baş gösterdi? Öyleyse sizin için saç detoksuna başlamanın vakti geldi de geçiyor bile! Peki saç detoksu nasıl yapılır? Gelin, birlikte öğrenelim.

İLK HEDEFİNİZ SAĞLIKLI BİR SAÇ DERİSİ

Kullandığınız saç ürünleri ve şampuanlar zamanla saçınızda kalıntılar bırakır. Bu kalıntılar da saçlarınızın sağlıksız ve mat görünmesine sebep olur.

Saç derinizde biriken bu kalıntıları uzaklaştırmak için hedefe yönelik özel şampuanları kullanabilirsiniz. Kozmetik marketlerde rahatlıkla bulabileceğiniz şampuanlar ya da peeling ürünleriyle detoksun ilk adımına başlayabilirsiniz.

DETOKS MASKESİ OLMAZSA OLMAZ

Evde hazırlayacağınız detoks maskesi zayıflamış saçlarınıza yapacağınız en büyük iyilik olabilir. Kolaylıkla hazırlanan maske için sadece 1-2 tane basit malzemeye ihtiyacınız var.

Detoks maskesi için eşit miktarlarda bentonit kil tozu, elma sirkesi ve aloe vera jeli derin bir kasede güzelce karıştırın.

Hazırladığınız maskeyi saç derinize masaj yaparak tüm saçınıza uygulayın.

Bone takarak 30 dakika bekleyin. Maskenin saçınızda kurumasına izin vermeyin çünkü kuruduğunda çıkarması oldukça zor olur.

Bir bardak beyaz sirkeyle saçınızı durulayın ve üç dakika bekleyin. Daha sonra arındırıcı bir şampuanla saçınızı yıkayın.

BESLEYİCİ YAĞLARIN GÜCÜNÜ KULLANIN

Özellikle hassas saç derisi olan insanlar kaşıntı ve gerginlik gibi şikayetleri daha fazla yaşar. Saç derinizi rahatlatmak ve ihtiyacı olan desteği vermek için dilediğiniz bitkisel yağları karıştırarak masaj eşliğinde uygulamanız çok işinize yarar.

Jojoba, argan, çay ağacı veya zeytinyağını bu işlem için seçebilirsiniz.

Kullanmak istediğiniz yağı avuç içinize alın. Elinizde biraz ısıttıktan sonra saç diplerinize masaj yaparak uygulayın.

Saçınızı bir bone ile sarmak yağların emilmesine yardımcı olur. Ayrıca güneşte oturarak sıcaklığın saç derinizdeki gözenekleri genişletmesine de yardımcı olabilirsiniz. Daha sonra saçınızı sadece bir kez şampuanlayarak yağlardan arındırın.

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