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    4. Saç dökülmesi derdinize son! Tek malzeme ile saçlarınızı gürleştirin

    Saç dökülmesi derdinize son! Tek malzeme ile saçlarınızı gürleştirin

    08.09.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Saç dökülmesi derdine çözümler aranıyor. Günümüzde genç, yaşlı fark etmeksizin bir çok insanın karşı karşıya kaldığı bir problem olan saç dökülmesi, mevsim geçişleri, saçı çok sık boyamak ve saça çok sık kimyasal uygulamak, genetik faktörler ve stres gibi durumlar sonucu ortaya çıkıyor. İşte saç dökülmesine kesin çözüm getiren tek malzemeli kür tarifi...

    Saç dökülmesine iyi gelen bu kür, çok etkili, çok başarılı aynı zamanda çok kolay yapabileceğiniz ve hepinizin evinde bulunan bir malzeme ile yapılıyor. Tek bir malzeme ve sıfır maliyetle saç dökülmesi probleminden çok kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz. Saç dökülmesini durduran kür tarifi haberimizde.

    TEK MALZEMELİ KARANFİL KÜRÜ

    10-12 tane karanfili 1 bardak suda kaynatın. Su kaynayınca, biraz soğumaya bırakın. Ardından karanfilleri süzün ve suyu bir sprey şişesine boşaltın. İsterseniz duştan önce saç diplerinize suyu püskürterek uygulayın. Saç derisine masaj yapmayı da unutmayın. Bu kan dolaşımını hızlandırarak kullandığınız ürünün etkilerini güçlendirir. Duştan önce 1-2 saate kadar saçınızda bekletebilirsiniz.

    karanfil suyu

    SAÇ DÖKÜLMESİNİ GEÇİRİR

    Zayıf saç kökleri, sert hava koşulları ve saç derisi bozukluğu, yanlış bakım ürünleri gibi nedenler saç dökülmesine yol açabilir. Saç dökülmesini ne kadar erken tedavi ederseniz saçınız için o kadar iyi. Karanfil yağı ile yapılan maske ve masajların saç gürleşmesini teşvik ettiği söylenir.

    SAÇI PARLATIR

    İhtiyacı olan nemin karşılanmaması sonucu saçlar cansız ve mat bir görünüm alabilir. Karanfil yağının nemlendirici özelliği sayesinde saç telleriniz güçlenip, yumuşar aynı zamanda parlak bir görünümde de olurlar. Saçlarınız kıvırcıksa, bu sayede hacimli ve parlak buklelere de kavuşabilirsiniz.

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    SAÇI UZATIR VE GÜRLEŞTİRİR

    Saç kökleri saçın büyümesini, gürleşmesini ve uzamasını etkiler. Saç diplerinin ihtiyacı olan bakımları yaparak saçınızın uzamasına yardımcı olabilirsiniz. Karanfil yağı saç derisine ve saçtaki gözeneklere ihtiyacı olan besinleri sunar. Ayrıca saç derisinin temizlenmesine ve arınmasına da yardımcı olduğu için gözeneklerin oksijen almasını sağlar.

    KEPEĞİ ÖNLER

    Saçta oluşan kepeğin bakımdan yaşam stiline kadar birçok farklı nedeni vardır. Saç derisinde kaşıntı ve bu kaşıntıyla beraber omuzlarınıza ve üstünüze dökülen beyaz pullar varsa nedeni kepek olabilir. Beta-karoten açısından zengin karanfil yağı saç derinizin altındaki dokuları güçlendirir ve kan akışını hızlandırır. Ayrıca saçlarınız için bol ve uzun süreli bir nemlendirme sağlar.

    karanfil

    BEYAZLAMAYI ÖNLEYEBİLİR

    Saçların erken beyazlaması, genellikle, genetik faktörler, hormonal problemler veya sigara ve alkol tüketimi gibi sağlıksız yaşam tarzı uygulamalarından kaynaklanabilir. Karanfil yağının içeriğinde bulunan elementler saç renginden sorumlu pigmentlerin üretimini arttırmaya yardımcı olabilir.


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