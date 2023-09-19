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Saç dökülmesi için mucize formül! En iyi şampuandan 10 kat daha etkili, haftada iki kez uygulayıp farkı görün

19.09.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç dökülmesi sorunu çok sayıda vatandaşı olumsuz yönde etkiliyor. Genetik yapı da dahil olmak üzere; yetersiz beslenme, aşırı boya ve stres gibi faktörler saç dökülmesini tetikleyen unsurlar arasında bulunuyor. Patates maskesiyle saçlarınızın uzamasını sağlayabilir ve dökülme sorununun önüne geçebilirsiniz. İşte şampuandan bile etkili saç maskesi tarifleri...

Saç dökülmesi için mucize formül! En iyi şampuandan 10 kat daha etkili, haftada iki kez uygulayıp farkı görün

Genetik yapı, mevsim geçişleri, stres ve beslenme alışkanlıkları gibi faktörlerin neden olduğu saç dökülmesi günlük hayatta en sık rastlanan sorunlar arasında yer alıyor. Saç dökülmesi sorunu yaşayanlar öncelikle bir uzmana başvurmalıdır. Ama dökülen saçların hızlı bir şekilde yeniden çıkmasını sağlayan mucize yöntemler de yok değil. Şampuandan bile daha etkili olduğu iddia edilen patates maskesiyle saçlarınızı eski sağlığına kavuşturabilirsiniz.

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PATATES MASKESİ

Patates maskesi saçlarınızın daha canlı görünmesini sağlar. Haftada iki kez uygulandığında saçlarınız hızla uzar.

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İşte patates maskesinin yapılışı:

  • Patatesleri ince ince dilimleyin,

  • Ardından blenderden geçirin,

  • Kıvamı fazla katı olduysa biraz su ile inceltebilirsiniz.

  • Püre kıvamını almasının ardından tülbent yardımıyla patateslerin suyunu süzün.

  • Hazırladığınız karışımı saç diplerinize yedirerek sürün ve 20-25 dakika bekletin.

  • İsterseniz boneyle saçlarınızı sarıp daha sonra ılık suyla yıkayabilirsiniz.

    Patates maskesi haftada 1-2 defa uygulanabilir.

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