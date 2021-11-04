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Saç dökülmesi nedenlerinin altında ciddi hastalıklar yatıyor olabilir!

04.11.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç dökülmesi nedenleri sıralandığında, stres, demir eksikliği, hormonal bozukluklar ve mevsim geçişleri akla gelir. Ancak uzun süreli saç dökülmeleri ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Bunu da saçlarınızın nasıl döküldüğünden anlayabilirsiniz. Mesela erkek tipi saç dökülmede neden genellikle genetiktir. Ancak kullanılan ilaçlar ya da stres faktörlü saç dökülmesi bir anda başlayarak 1,5-2 aydan uzun sürebilir. İşte Dr. Levent Acar'dan konu ile ilgili detaylar...

Saç dökülmesi nedenlerinin altında ciddi hastalıklar yatıyor olabilir!

Saç dökülmesi nedenleri altında farklı hastalıkların yatabilr. Dr. Levent Acar, mevsimsel geçişler, demir eksikliği, aşırı stres ya da hormon sorunları dışında meydana gelen saç dökülmelerinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

ERKEK TİPİ SAÇ DÖKÜLMESİ

Dr. Levent Acar; Androgenetik saç dökülmesi yani genetik yatkınlığı olan bireylerde androjenlere bağlı gelişen saç dökülmesidir. Erkeklerin yaklaşık olarak %50’inde, kadınların ise %30’unda görülür. Bu problemi yaşayan kişiler zaman zaman saç dökülmesinin hızlandığını dile getirse de genellikle telojen saç dökülmelerinin aksine sinsi bir dökülme olarak bilinir. Bazen kişiler saç dökülmesinden ziyade saçının inceldiğini daha çok fark gözlemleyebilir. Temel olarak saçın tepe bölümünde saçların inceldiği görülür ve saçın arka kısmına göre bir seyrelme görülür. Özellikle kadınlarda başlangıç dönemlerinde tanı koymak zordur ve başka saç dökülmesi ile giden tablolarla kolayca karışabilir. Tedavinin yıllar süreceği bilinmelidir.

STRESE BAĞLI SAÇ DÖKÜLMESİ

Dr. Levent Acar; Tansiyon, kolesterol, tiroit gibi hastalıklarda kullanılan ilaçlar, doğum kontrol hapları, psikiyatride uzmanının reçetesine yazdığı ilaçlar, A vitamini ve bunun benzeri bazı ilaçlar saç dökülmesine neden olabilmektedir. Saç dökülmesinin kendisi de stres durumunu daha da artırabilmekte ve bir kısır döngüye neden olabilir. Araştırmalara göre 1,5 - 2 aydan uzun süren saç dökülmesi önemsenmelidir.

YANLIŞ BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Dr. Levent Acar; Besinsel sebeplere bağlı olarak saç dökülmeleri de çok sık rastlanan bir nedendir. Bunun neticesinde saç canlı bir organdır ve onun da beslenmesi kanlanması gerekir. Beslenme düzeni olmayan ve yeterince sağlıklı beslenmemek, gün içinde uzun süren aç kalma, karbonhidrat içeriği yüksek besinler tüketmek, sonuç olarak saçı etkileyip dökebilmektedir.


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