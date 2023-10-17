Saç dökülmesi sorununu ortadan kaldıran tek balık! Tezgahta yerini aldı, mucizevi etkileri saymakla bitmiyor

Genetik yapı, mevsim geçişleri, stres ve beslenme alışkanlıkları gibi faktörlerin neden olduğu saç dökülmesi en sık rastlanan sorunlar arasında bulunuyor. Bu durumdan muzdarip olan kişiler önce doktora görünmelidir. Öte yandan saç dökülmesi ya da saçkıran gibi problem yaşayan kişiler, palamut tüketerek bu sorunu ortadan kaldırabilirler. İşte ekim ayının gelmesi ile birlikte tezgahlarda yerini alan palamut balığının faydaları...
Palamut balığı, sinir sistemi içerisinde kötü hücrelerin oluşmasını engeller. Hafıza dostudur. Uzmanlar kış aylarında haftada 2 defa balık tüketilmesini öneriyor.
Palamut yoğun miktarda potasyum içermektedir. Potasyum maddesi de kolesterole iyi gelir.
Güneş ve yaş faktörü nedeniyle zamanla ciltte lekelenmeler görülebiliyor. Palamut içerdiği zengin besin değerleri ile birlikte cildi daha parlak bir görünüme kavuşturmaktadır.
Öte yandan uzmanlar palamut balığının göz sağlığını koruduğunu belirtiyor.
Palamut balığı, saç sağlığına olumlu etkileri sayesinde sıklıkla tüketilen deniz ürünlerindendir. Saç dökülmesi veya saçkıran gibi sorun yaşayanların palamut tüketmesi tavsiye ediliyor.