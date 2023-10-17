Saç dökülmesi sorununu ortadan kaldıran tek balık! Tezgahta yerini aldı, mucizevi etkileri saymakla bitmiyor

Genetik yapı, mevsim geçişleri, stres ve beslenme alışkanlıkları gibi faktörlerin neden olduğu saç dökülmesi en sık rastlanan sorunlar arasında bulunuyor. Bu durumdan muzdarip olan kişiler önce doktora görünmelidir. Öte yandan saç dökülmesi ya da saçkıran gibi problem yaşayan kişiler, palamut tüketerek bu sorunu ortadan kaldırabilirler. İşte ekim ayının gelmesi ile birlikte tezgahlarda yerini alan palamut balığının faydaları...

SİNİR SİSTEMİ İÇERİSİNDE KÖTÜ HÜCRELERİN OLUŞMASINI ENGELLER

Palamut balığı, sinir sistemi içerisinde kötü hücrelerin oluşmasını engeller. Hafıza dostudur. Uzmanlar kış aylarında haftada 2 defa balık tüketilmesini öneriyor.

KOLESTEROLE İYİ GELİYOR

Palamut yoğun miktarda potasyum içermektedir. Potasyum maddesi de kolesterole iyi gelir.

CİLT LEKESİ SORUNUNU ORTADAN KALDIRIYOR

Güneş ve yaş faktörü nedeniyle zamanla ciltte lekelenmeler görülebiliyor. Palamut içerdiği zengin besin değerleri ile birlikte cildi daha parlak bir görünüme kavuşturmaktadır.

GÖZ SAĞLIĞI İÇİN BİRE BİR

Öte yandan uzmanlar palamut balığının göz sağlığını koruduğunu belirtiyor.

SAÇ DÖKÜLMESİNİN ÖNÜNE GEÇİYOR

Palamut balığı, saç sağlığına olumlu etkileri sayesinde sıklıkla tüketilen deniz ürünlerindendir. Saç dökülmesi veya saçkıran gibi sorun yaşayanların palamut tüketmesi tavsiye ediliyor.





