SAÇ DÖKÜLMESİNE birebir! Hem çok kolay hem çok faydalı

Saç dökülmesini önlemek için tıbbi yöntemlerin yanında bakım kürleri de oldukça sık uygulanıyor. Zayıf ve güçsüz saçlarından şikayetçi olanlar saçları için çeşitli bakım kürleri deniyor. Saç dökülmesi genellikle demir ve vitamin eksikliğinden kaynaklanmakta. Dökülmeyi engelleyebilmek için en önemli etken sağlıklı beslenme.

SAÇ DÖKÜLMESİNE İYİ GELEN KARIŞIM

En etkili kürlerden biri de mayonez - tatlı badem yağı - yumurta sarısı kürü. Mayonez, yumurta ve tatlı badem yağının saç için faydaları saymakla bitmez.

Bakım kürünün tarifi şu şekilde:

Bir tatlı kaşığı mayonez, 20 damla tatlı badem yağı ve bir yumurtanın sarısı. Hepsini bir kapta karıştırın. Daha sonra saçlarınızı soğuğa yakın bir suyla ıslatın. Suyun soğuğa yakın olması en önemli nokta diyebiliriz. Kuruladığınız nemli saçınıza öncelikle dipler olmak kaydıyla karıştırdığınız kürü masaj yaparak sürün. Saçlarınızı toplayın ve bir saat bekleyin. Sonrasında yine soğuğa yakın suyla güzelce durulayın. Durulama sonrasında normak yıkama rutininizde saçlarınızı yıkayın.

Saçlarınız kuruduğunda etkisini kendiniz de fark edeceksiniz. Saçlarınız hem sağlıklı hem de yumuşacık olacak.

SAÇ DÖKÜLMESİNE HANGİ BESİNLER İYİ GELİR?

Saç dökülmesinin önüne geçebilmek için saçlarınızı hem içten hem de dışarıdan takviyelerle desteklemeniz gerekiyor. İhtiyaç varsa bir dermatoloğa görünüp gerekli ilaçları kullanmanın yanında bakım kürleri ve dökülme önleyicisi besinler ile de destekleyebilirsiniz.

Ispanak, pazı, roka gibi yeşil yapraklı sebzeler, portakal, greyfurt, karpuz, çilek gibi C vitamini içeren meyveler, ceviz, fındık, balık başta olmak üzere deniz ürünleri, tavuk,kırmızı et, sarımsak, soğan, yoğurt, fasülye ve havuç gibi besinler saç dökülmesinin engellenmesinde en büyük yardımcı besinlerdir.

