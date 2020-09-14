Saç ekimi için pandemi dönemi doğru zaman

Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüsü sebebiyle her sektörde olduğu gibi saç ekimi sektöründe de virüsün yayılımını engellemek ve güvenli bir ortamda operasyonun gerçekleşmesi için ek tedbirler alınıyor. Geçtiğimiz mart ayından bu yana Türkiye’de korona virüsü ile ilgili önlemlerin alınmasıyla birlikte, saç ekim merkezlerinde de korona virüsüne karşı büyük önlemler alınırken sterilizasyona da çok dikkat ediliyor. Saç ekiminde hastaların operasyonlarının 6 saate yakın sürmesi ve saç ekim ekibi ile birlikte hastanın yakın temasta olması sebebiyle; hastanın 24 saat içerisinde korona virüsü testi yaptırması, ortamın son derece sterilize hale getirilmesi, özel koruma sağlayan kıyafetlerin giyilmesi, yüksek koruma sağlayan maskelerin takılması gibi önlemlerle ile hastaların güvenliği sağlanıyor.

Tüm sağlık önlemlerinin kendi saç ekimi merkezinde eksiksiz ve titizlikle alındığını söyleyen Dr. Fatih Köroğlu, ayrıca saç ekimi operasyonu geçiren hastaların evde en az 10 gün kalmaları gerektiklerine değinerek, pandemi sürecinin bu şekilde fırsata çevrilebileceğini söyleyen Dr. Fatih Köroğlu sözlerine şöyle devam ediyor; “Evlerde izole bir hayat yaşadığımız bu dönemlerde saç ekimi için doğru bir zaman”. Gerekli önlemler ve tedbirlerin alınması, aynı zamanda iş ortamının online düzeye geçmesi ve insanların izole bir hayat yaşamaya başlamasıyla birlikte bu dönemde saç ekimi, hastalar için önemli bir fırsat oluşturuyor.

