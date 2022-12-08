KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Saç ekimi süreci görenleri şok etti: 'İğrenç' olduğunu söylediler

Saç ekimi süreci görenleri şok etti: 'İğrenç' olduğunu söylediler

08.12.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç ekimi yaptıran kişilerin sayısı giderek artıyor. Saç ektirmek genellikle erkeklerin yaptığı popüler uygulamalar arasında yer alsa da son zamanlarda saç ektiren kadın sayısında da artış görülüyor. Ancak saç ektirirken çok dikkatli olmak gerekiyor. Yanlış uygulamalar hüsranla sonuçlanabiliyor. Tiegan Handsley isimli genç kadın saç ektirdikten sonra başına gelenleri paylaştı.

Saç ekimi süreci görenleri şok etti: 'İğrenç' olduğunu söylediler

İngiltere'de yaşayan 25 yaşındaki Tiegan Handsley, devasa olarak nitelendirdiği alnını çerçevelemek için saç ekim ameliyatı oldu. Ameliyattan sonra kafa derisinde yaşadığı tuhaf durumları fotoğraflayan Tiegan Handsley, yaşadıklarını TikTok hesabından paylaştı. Paylaştığı video saç ektirmek isteyen milyonlarca kişiye ulaştı.

SONUÇLARDAN MEMNUN

Ekran görüntüsü 2022-12-08 153621

Gönderisinin yorumlar bölümünde, "Başlangıçta alın ameliyatına bakıyordum ve birkaç konsültasyona gittim," diye itiraf etti. “Doğal saç çizgim nedeniyle muhtemelen en iyi sonucu veya aradığımı elde edemeyeceğim söylendi. Açıkçası bu daha uzun bir süreç ama ben çok memnunum.” Aylarca süren iyileşme fotoğraflarından oluşan ve toplamda 4,6 milyon kez izlenmeyi korkutan bir video serisinde, Handsley'nin kanlı kırmızı kafa derisi ve foliküllerinden yeni enjekte edilen kısa saçlar çıkıyor.

OLDUKÇA KABA YORUMLAR YAPILDI

Ekran görüntüsü 2022-12-08 153629

Videoya yorum yapan birkaç kişi onun dönüşüm sürecinin görünümünü "iğrenç" bulduklarını ve doktorların kasık bölgesinden yeni takılmış saçları alıp almadığını sordu. Aşağılayıcı yorumlar bir yana, Handsley süreçle ilgili soruları kibarca yanıtladı.

ÇOK FAZLA AĞRI ÇEKMEDİĞİNİ BELİRTTİ

Ekran görüntüsü 2022-12-08 153659

Hem işlem sırasında hem de sonrasında ağrıyı tarif etmesi istendiğinde, “Kelimenin tam anlamıyla 10 üzerinden 2 olarak değerlendiririm, kafam uyuşmuş gibi hissediyodum. Ama herkesin acı eşiği farklıdır” diyerek yorumunu gülen yüz emojisi ile noktaladı.

İYİLEŞME SÜRECİNİN ÇOĞUNDA EVDE KALDI

Ekran görüntüsü 2022-12-08 153709

Ameliyattan hemen sonra çirkin saç nakillerini nasıl sakladığını merak eden bir yorumcuya, "Başlangıçta iyileşmenin çoğu için evde kaldım," dedi . “Yaz mevsimiydi ve bir süre güneşe çıkmak ya da terlemek tavsiye edilmiyor. Ama tekrar uzamaya başlayınca, perçemlerimi kestirdim.”

"ALNIMI HAYATIM BOYUNCA SAKLADIM"

Ekran görüntüsü 2022-12-08 153557

Handsley'nin dönüşümü çevrimiçi izleyicilerden büyük bir övgü ve pozitiflik yağmuru aldı. “Bu harika! Bu tedaviyi diğer kadınlar için normalleştirdiğiniz için teşekkürler” diye alkışladı bir yorumcu. Bir başkası "Çok iyi görünüyorsun," dedi. Başka bir sosyal medya kullanıcısı "Gördüğüm en iyi sonuçlar," yorumunu yaptı. Handsley, " Alnımı hayatım boyunca sakladım. Keşke ben gençken biri bana büyük alınların güzel olduğunu söyleseydi."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kötü enerjileri yok eder! Evinize bolluk ve bereket getirmek içinKötü enerjileri yok eder! Evinize bolluk ve bereket getirmek için
Dehşete düşüren görüntü! Gözleri bu hale geldiDehşete düşüren görüntü! Gözleri bu hale geldi
Çarşaflarınız tertemiz kokacak! Makineye kesinlikle ekleyinÇarşaflarınız tertemiz kokacak! Makineye kesinlikle ekleyin
Anahtar Kelimeler:
tiktok ameliyat saç trend

En Çok Okunan Haberler

Ştandart Kazım'ı şimdi görün! Gençlere taş çıkartıyor

Ştandart Kazım'ı şimdi görün! Gençlere taş çıkartıyor

Merak edilen sorulara yanıt verildi! "Seks olacak mı?" sorusu

Merak edilen sorulara yanıt verildi! "Seks olacak mı?" sorusu

Sakın çöpe atmayın! Sadece 2 dakika mucizeler yaratıyor

Sakın çöpe atmayın! Sadece 2 dakika mucizeler yaratıyor

Kötü enerjileri yok eder! Evinize bolluk ve bereket getirmek için

Kötü enerjileri yok eder! Evinize bolluk ve bereket getirmek için

Yeni bir şeye başlamak için iyi bir zaman değil

Yeni bir şeye başlamak için iyi bir zaman değil

En inatçı lekeyi bile çıkarır! Temizlemek için en etkili çözüm

En inatçı lekeyi bile çıkarır! Temizlemek için en etkili çözüm

İlginizi Çekebilir

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.