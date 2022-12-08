Saç ekimi süreci görenleri şok etti: 'İğrenç' olduğunu söylediler

İngiltere'de yaşayan 25 yaşındaki Tiegan Handsley, devasa olarak nitelendirdiği alnını çerçevelemek için saç ekim ameliyatı oldu. Ameliyattan sonra kafa derisinde yaşadığı tuhaf durumları fotoğraflayan Tiegan Handsley, yaşadıklarını TikTok hesabından paylaştı. Paylaştığı video saç ektirmek isteyen milyonlarca kişiye ulaştı.

SONUÇLARDAN MEMNUN

Gönderisinin yorumlar bölümünde, "Başlangıçta alın ameliyatına bakıyordum ve birkaç konsültasyona gittim," diye itiraf etti. “Doğal saç çizgim nedeniyle muhtemelen en iyi sonucu veya aradığımı elde edemeyeceğim söylendi. Açıkçası bu daha uzun bir süreç ama ben çok memnunum.” Aylarca süren iyileşme fotoğraflarından oluşan ve toplamda 4,6 milyon kez izlenmeyi korkutan bir video serisinde, Handsley'nin kanlı kırmızı kafa derisi ve foliküllerinden yeni enjekte edilen kısa saçlar çıkıyor.

OLDUKÇA KABA YORUMLAR YAPILDI

Videoya yorum yapan birkaç kişi onun dönüşüm sürecinin görünümünü "iğrenç" bulduklarını ve doktorların kasık bölgesinden yeni takılmış saçları alıp almadığını sordu. Aşağılayıcı yorumlar bir yana, Handsley süreçle ilgili soruları kibarca yanıtladı.

ÇOK FAZLA AĞRI ÇEKMEDİĞİNİ BELİRTTİ

Hem işlem sırasında hem de sonrasında ağrıyı tarif etmesi istendiğinde, “Kelimenin tam anlamıyla 10 üzerinden 2 olarak değerlendiririm, kafam uyuşmuş gibi hissediyodum. Ama herkesin acı eşiği farklıdır” diyerek yorumunu gülen yüz emojisi ile noktaladı.

İYİLEŞME SÜRECİNİN ÇOĞUNDA EVDE KALDI

Ameliyattan hemen sonra çirkin saç nakillerini nasıl sakladığını merak eden bir yorumcuya, "Başlangıçta iyileşmenin çoğu için evde kaldım," dedi . “Yaz mevsimiydi ve bir süre güneşe çıkmak ya da terlemek tavsiye edilmiyor. Ama tekrar uzamaya başlayınca, perçemlerimi kestirdim.”

"ALNIMI HAYATIM BOYUNCA SAKLADIM"

Handsley'nin dönüşümü çevrimiçi izleyicilerden büyük bir övgü ve pozitiflik yağmuru aldı. “Bu harika! Bu tedaviyi diğer kadınlar için normalleştirdiğiniz için teşekkürler” diye alkışladı bir yorumcu. Bir başkası "Çok iyi görünüyorsun," dedi. Başka bir sosyal medya kullanıcısı "Gördüğüm en iyi sonuçlar," yorumunu yaptı. Handsley, " Alnımı hayatım boyunca sakladım. Keşke ben gençken biri bana büyük alınların güzel olduğunu söyleseydi."

