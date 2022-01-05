Saç ekimi uygulamasından sonra özel bir saç bakımı gerekli mi?

Saç ekiminden sonra ekilen saçların en kısa zamanda, maksimum sayı ve kalitede çıkması için doğru tedaviye ihtiyacımız vardır. Genellikle saç ekiminden bir ay sonra cilt altındaki kılcal damarları açan, kıl kökünü besleyeni canlandıran; ağızdan alınması gereken vitaminler ve uygulanması gereken serumlar doğru bir şekilde günlük planlamanız içinde yerini bulmalıdır.

KULLANIM SÜRESİ 1 YIL DEVAM EDİYOR

Bu tedavide ortalama bir yıl boyunca kullanmanızı istiyorum çünkü en büyük problem saç ekiminden sonra her şey bitti sanıyoruz, aslında saç ekimi sadece bir başlangıçtır, sonucunu elde etmek için yapılan bir operasyondur. Biliyoruz ki; operasyonun iyileşmesi ve sonucunun görülmesi için bir süreç gereklidir.

SONUÇLAR 4-5 AYDA FARK EDİLİYOR

Doğru tedavi altında olduğunuz anda 7-8 ayda görülen sonuçları 4-5 ay gibi neredeyse yarı yarıya çok kısa bir süreçte elde edebilirsiniz. Hem ekim sonrasındaki yerleştirilen saçlar hem de olan saçlarınızın sağlığı oldukça yüksek ve kaliteli hale gelebiliyor.

