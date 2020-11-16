Saç neden beyazlar? Saç beyazlaması nedenleri - Saç beyazlaması

Anne ve babadan alınan saç geni ile insanların saçları siyah, kahve, sarı, kızıl ve turuncu gibi çeşitli renk tonlarında olabilir. Saçların bu çeşitli renklere sahip olmasını sağlayan pigmentler, yaş ilerledikçe sayıca azalarak etkilerini kaybeder. Bu etki kaybı, saç renginin zaman içerisinde önce griye dönmesine, daha sonrada tamamen beyaz renk olmasını sağlar. Erken yaşlarda saçlarda renk kaybı görülmesinin altında fizyolojik nedenler ve çeşitli çevresel faktörler olabilir. Saç neden beyazlar çözüm önerileri nelerdir, bu gibi soruların yanıtlarına yazımızda bulabilirsiniz. Saç Beyazlaması Nedir? Çoğunlukla genç yaşlarda canlı, parlak ve koyu renklere hakim olan saçlarınız yaşın ilerlemesi ile yerini daha cansız gri tonları ve hatta beyaz renge bırakır. Bunun temel sebebi, vücudunuzun saçın renginin yoğun olmasını sağlayan enzimleri artık daha yavaş üretmesi veya hiç üretememesinden kaynaklanır. “İnsanın saçı neden beyazlar?”sorusunun en temel cevabı bu üretimin azalması veya bitmesi şeklinde açıklanabilir. Saçlarınızın köklerinde onlara koyu rengini veren bazı hücreler bulunur. Bu hücreler saçlarınızın sürekli koyu renkte ve canlı görünebilmesi için melanin adı verilen renk pigmenti üretmekle görevlidir. Yaş ilerledikçe vücudunuzdaki bazı faaliyetler yavaşlamaya başlar. Yavaşlamaya başlayan faaliyetlerden birisi de melanin üretimidir. Vücutta melanin üretimi yavaşladığı zaman saçların renkleri önce griye sonrada beyaz renge bürünür. Beyaz saçlara sahip insanlarda artık hiç melanin üretilmediği gözlemlenir. Buna ek olarak genellikle doğuştan gelen; saçlarda bölgesel olarak gri veya beyaz renkte kısımlar bulunabilir. Poliosis ismiyle de bilinen bu durumun doğumdan sonra da birtakım faktörlerin etkisi ile ortaya çıkması mümkündür.

Erken Yaşta Saç Beyazlaması Saçlar neden beyazlar erken yaşta olan bireyler için merak konusudur. Genç ve dinamik bireylerde de beyazlama görülebilir. İnsanları psikolojik olarak, yaşlanıyor muyum hissiyatına kaptıran bu durumun altında yatan birtakım sebepler vardır. Kendinizi bu durumlardan koruyarak saçlarınızın daha uzun yıllar gür ve renkli kalmasını sağlayabilmeniz mümkün. Bu durum en önemli sebebi strestir. Hayatınızı birçok yönden olumsuz etkileyebilme potansiyeline sahip olan stres, bu kötü etkiyi saçlarınız üzerinde de gösterir. Mümkün mertebe stresten uzak ve sakin yaşamak çeşitli hastalıklardan da korunmak açısından önemlidir. Daha önceden kullanmış olduğunuz bazı ilaçlar hormonal dengenizi değiştirerek yan etki gösterebilir. Bu da saçlarda güç ve renk kaybına sebep olabilir. Sigara ve alkol tüketimi fiziksel ve ruhsal sağlığınızı olumsuz yönde etkiler. Olumsuz etkilerinden birisi de sizi hızlı bir şekilde yaşlandırıyor olmasıdır. Kendinizi bu gibi durumlardan koruyarak saçlarınızın erken yaşlarda beyazlamasını önleyebilirsiniz.

Saç Neden Beyazlar, Nasıl Önlenir? Saçların renkleri, gürlüğü, yapısı vücudumuzdaki diğer birçok unsurda olduğu gibi genetik etmenlerle belirlenir. Saçların beyazlamaya başlama zamanı da kalıtsal olarak taşınabilen bir durumdur. Yaşın ilerlemesinin ve bu kalıtsal etmenlerin yanı sıra saç sağlığını ve yapısını etkileyen başka etmenler de bulunur. Basit gibi görünse de kirli havanın beraberinde getirdiği oksijen eksikliği ve güneşten gelerek cilde, saça temas eden UV ışınları vücudunuzu olumsuz yönde etkiler. Bunların yanı sıra gelişimde oldukça etkisi olan bazı vitaminler saçların uzamasında, gürleşmesinde, parlak ve canlı renginde görünmesinde önemli rol oynar. Bu vitaminler B12, C, D ve kalsiyumdur. Bunların vücutta az bulunması saçlarınızın hızla rengini kaybetmesine yol açabilir. Sahip olduğunuz bazı hastalıklar vücut direncini düşürdüğünden dolayı bu da saçlarınıza olumsuz etkiler yapabilir. Yetersiz ve dengesiz beslenme de saçlarınız için gereken melanin hücrelerinin besinsiz kalmasına yol açar. Gelişemeyen bu hücreler renk pigmenti de üretemeyeceği için bu da saçlarınızı olumsuz yönde etkiler. İnsanların aklına sıkça takılan ”Beyaz saç neden koparılmaz?” sorusu da çoğalacağı yönünde söylentiler olmasından kaynaklanır. Bu doğru bir bilgi değildir.

Saç Beyazlamasına Karşı Bitkisel Çözüm Önerileri Saç neden beyazlar nasıl önlenir sorusunun cevabını insanlar sağlıklı olması açısından genelde doğal yöntemlerde arar. Kolay temin edilebilen birtakım malzemelerin karıştırılması, içerdikleri vitamin ve minerallerin daha yoğun bir şekilde açığa çıkmasını sağlayarak saç köklerine bakım yapmanızı sağlar. Bu bakımla dışardan gelen takviye sayesinde saçlarınızın beyazlamasını yavaşlatabilir ve önleyebilirsiniz.

İçeriğinde bulunan enzimi açığa çıkarmak için kafa derinize masaj yaparak uyguladığınız takdirde soğan, en etkili çözümlerden birisi olur. E vitamini açısından çok zengin bir içeriğe sahip olan avokado ile kendinize bir saç maskesi yapabilir, kafanızda yaklaşık olarak yarım saat beklettikten sonra durulayabilirsiniz. Kinin ve biberiye karışımının su ile buluşmasıyla elde edebileceğiniz bir başka karışımda harikalar yaratmanıza imkân tanır. Kaynar suda on dakika boyunca pişerek demlenen kinin üzerine biberiyeleri ekleyerek birlikte demlenip soğumasını sağlayın. Soğuyan karışımı saç diplerinize masaj yaparak uygulayın ve farkın keyfini çıkarın.