Saça kına nasıl yakılır?

Saç kınası, geleneksel bir saç boyama yöntemi olmasına rağmen, tekrar doğala dönmek isteyen modern kadınların da güncel tercihlerinden biri. Kına ağacının yapraklarının kurutulup öğütülmesi ile meydana gelen bu renkli ve bitkisel tozun, saçları daha sağlıklı ve parlak hale getirdiği düşünülüyor. Kına yapımı sırasında, hazırlanan harcın içerisine çeşitli malzemeler ekleyip çıkararak ortaya çıkan renk tonu ile kolayca oynanabilir. Özellikle beyazları kapatmada kalıcı bir işlem olan kına etkili olabilir. Kına yakma işlemi geri dönüşü zor şekilde saç rengini değiştirdiği için, iyice araştırılmadan bu işleme karar verilmemeli. Kınalı saçı boyamak ya da boyalı saça kına uygulamak oldukça zor.
Saç Kınası Çeşitleri Neler?
Piyasada hint kınası ve yeşil kına şeklinde iki farklı seçenek bulunuyor. Saç boyama işlemi için her iki kına çeşidini de kullanmak mümkün; ancak yeşil kınanın daha doğal olduğu ve özellikle alerjik bünyesi olan kişiler için hint kınasının riskli olabileceği belirtiliyor.
Hint kınası; Hindistan, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde yetişen kına bitkisinden elde edilir. Hinna adı verilen ayrık dallı bu ağacın geniş yaprakları öğütüldükten sonra hint kınası adını alır. Piyasadaki hint kınası seçeneklerini ambalajlı ve farklı renklerde satın almak mümkün. Bu nedenle içlerine rengin daha kalıcı olabilmesi için katkı maddesi ve koruyucu da ilave edilebilir.
Yeşil kına ise toz halinde ve kilo ile satışa sunulur. Bu kına çeşidinin saç derisinin nefes almasına engel olmadığı gibi saçı beslediğini de belirtmek mümkün. Yeşil kına ile saça uygulanacak karışımdan sonuç almak için, harca renk verici doğal malzemeler katmak gerekir.
Saç Kınası Nasıl Yakılır?
- Saça kına yakmak için tarif denenirken; mutlaka istenen renk tonu ile ilgili doğal malzemeleri de bulundurmak gerekir. Aşağıdaki örneklerin aynı renkten farklı bitkilerle çeşitlendirilmesi de mümkün. Kök boya olarak kullanılacak bu bitkiler bir kaba alınarak bir saat kadar kaynatılmalı. Karışım ne kadar kaynar ve beklerse, renk o kadar suya geçer.
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Kızıl için: Kuşburnu, karanfil, zerdeçal, mekke gülü
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Kahverengi için: Ceviz yaprağı, ceviz kabuğu,
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Siyah için: Çörek otu
- Bitki özü soğuduktan sonra cam bir kap içerisinde yarım kilo kadar toz kına ile yavaşça karıştırılmalı. Kınayı karma ve uygulama işlemleri sırasında mutlaka tahta kaşık kullanılmalı.
- Saç bakımı için, karışımın içerisine bir iki damla saf zeytinyağı eklenebilir.
- Kınaya limon, sirke ve şarap gibi malzemeler ilave etmek saça nüfuz etmesini kolaylaştıracaktır; ancak asit içeriklerinden dolayı dikkatli kullanmakta fayda var.
- Yumuşak bir kıvama gelen kına harcı en az bir saat beklemeli. Daha kalıcı sonuç için bir gece boyu da bekleyebilir.
- Kına uygulaması sırasında mutlaka eldiven kullanılmalı. Boyun bölgesi de bir eşarp ya da havluyla kapatılabilir.
- Eldivenle diplerden başlayarak uçlara kadar yedirilen kına harcı bittiğinde, saçı bone ya da eşarpla sarmak gerekir. Streç film de kullanılabilir.
- "Kına saçta ne kadar kalmalı?" sorusunun cevabı ise 6 ila 8 saat arasında değişir.
- Bekleme işlemi tamamlandıktan sonra saçlar zeytinyağlı sabun kullanarak yıkanabilir.
- Ense ya da parmaklara bulaşan kınalar ise, kalıcı olmaması için mutlaka temas anında temizlenmeli.
- Saça kına yakmak, saçların daha sağlıklı ve parlak bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur. Kınanın içerisine zeytinyağı katarak daha besleyici hale getirmek mümkün.
- Özellikle beyazları kapatmakta son derece etkili olan kına; bu nedenle erkeklerin saçına kına yakmak için bile tercih edilebilir.
- Kınanın uygulanamadığı bir saç tipi yok; kahverengi saça kına yakmak mümkün olduğu gibi siyah saça da uygulanabilir.
- Kına yakmak özellikle aşırı yağlı saç tipinde etkili olur; saçlardaki hızlı yağlanmanın önüne geçer.
- Kınanın yağlı saçlarda işe yarayan kurutucu etkisi yüzünden kuru ciltlerde kepek sorununa neden olma riski var; bu nedenle badem yağından yardım alınabilir.
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