Saça kına nasıl yakılır?

Saç kınası, geleneksel bir saç boyama yöntemi olmasına rağmen, tekrar doğala dönmek isteyen modern kadınların da güncel tercihlerinden biri. Kına ağacının yapraklarının kurutulup öğütülmesi ile meydana gelen bu renkli ve bitkisel tozun, saçları daha sağlıklı ve parlak hale getirdiği düşünülüyor. Kına yapımı sırasında, hazırlanan harcın içerisine çeşitli malzemeler ekleyip çıkararak ortaya çıkan renk tonu ile kolayca oynanabilir. Özellikle beyazları kapatmada kalıcı bir işlem olan kına etkili olabilir. Kına yakma işlemi geri dönüşü zor şekilde saç rengini değiştirdiği için, iyice araştırılmadan bu işleme karar verilmemeli. Kınalı saçı boyamak ya da boyalı saça kına uygulamak oldukça zor.

Saç Kınası Çeşitleri Neler?

Piyasada hint kınası ve yeşil kına şeklinde iki farklı seçenek bulunuyor. Saç boyama işlemi için her iki kına çeşidini de kullanmak mümkün; ancak yeşil kınanın daha doğal olduğu ve özellikle alerjik bünyesi olan kişiler için hint kınasının riskli olabileceği belirtiliyor.

Hint kınası; Hindistan, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde yetişen kına bitkisinden elde edilir. Hinna adı verilen ayrık dallı bu ağacın geniş yaprakları öğütüldükten sonra hint kınası adını alır. Piyasadaki hint kınası seçeneklerini ambalajlı ve farklı renklerde satın almak mümkün. Bu nedenle içlerine rengin daha kalıcı olabilmesi için katkı maddesi ve koruyucu da ilave edilebilir.