Saçını kestirince yakışıklı bir 'süper model'e dönüştü! Şaşırtan değişim milyonlarca kez izlendi

Berbere giden bir adam alnını gizleyecek bir saç kesimi istedi ve sonucunda ortaya çıkan model onu tamamen değiştirdi.

DEĞİŞİMİN BÖYLESİ

Sosyal medya platformu TikTok'ta 664 binden fazla takipçisi bulunan 'jorge_da_barberr' kullanıcı isimli berber, müşterisinin kuaför koltuğunda oturduğu bir videoyu paylaştı.

Video paylaşımından şimdiye kadar 35,5 milyon izlenme ve 3,7 milyon beğeni aldı. Videodaki müşteri, "Alnımı kapatacak bir saç kesimi arıyorum." dedi. Chicago merkezli saç stilisti, isteği nasıl yerine getireceğini çok iyi biliyordu.

Berber müşteriye eski saç modelinden biraz daha derli toplu görünebilecek dağınık bir kesim öneriyor. Videonun açıklamasında, "Çılgın kısa üst saçları kurtarın. Geriye doğru giden saç çizgisini kurtarmak ve baş şeklini tamamlamak için ona dağınık bir kısa üst ve fönlü bir kesim önerdim, aynı bile görünmüyor." şeklinde yazdı.

Müşteri öneriyi kabul etti ve sonuç olarak bir "süpermodel" gibi göründü. Berber nihai sonucu gösterdiğinde müşterisi coşkuyla "Vay canına. Bu gerçekten iyi görünüyor. Çok beğendim." diye haykırdı.

TikTok izleyicileri de makyajdan aynı derecede etkilendi. Bir kullanıcı, "Sadece saç kesimi için ödeme yapmıyor. Bir dönüşüm için ödeme yapıyor. Bu adam herhangi birinin yüz hatlarını güzelleştirmek için ne yapması gerektiğini biliyor!" şeklinde yazdı.