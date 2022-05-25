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Saçını kuruturken şok yaşadı! Aynada gördüğü…

25.05.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

57 yaşındaki Susan Dabson saçını kuruturken sol göğsünün altında olağandışı bir duruma rastladı. Kolunu kaldırdığında gördüklerinden şüphelenen Susan Dabson bu konuyu göz ardı etmeyerek doktora gitti ve kanser olduğunu öğrendi.

Saçını kuruturken şok yaşadı! Aynada gördüğü…

Meme kanseri kadınların sağlığını riske atan en riskli kanserler arasında yer alıyor. Oldukça sık rastlanan meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor. Uzmanlar kadınların meme muayenelerini aksatmamaları gerektiğini belirtiyorlar. 57 yaşında meme kanseri teşhisi konulan Susan Dabson’ın annesi genç yaşta kanser olmuş. Bu sebeple Susan kansere karşı her zaman temkinli davranmış. Susan Dabson,” Saçımı kurutuyordum ve kolumu kaldırdığımda göğsümün yuvarlak, fincan kısmı düzleşti. görünüşün doğru olmadığını biliyordum. Anneme genç yaşta kanser teşhisi konduğu için pratisyen hekime gitmeye karar verdim” dedi.

MEME KANSERİNİN TEK BELİRTİSİ YUMRU DEĞİLDİR

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Çoğu insan meme kanserini bir yumru ile ilişkilendirir. Ancak meme kanserinin diğerlerinden daha az bilinen yaklaşık bir düzine semptomu vardır. Bu, meme şeklinde veya boyutunda bir değişikliği veya memenin düzleşmesini veya küçülmesini içerebilir. Deride büzüşme veya kalınlaşma veya meme ucundan gelen kanlı, kokulu veya bulutlu sıvı da önemli belirtiler olabilir. Herhangi bir değişikliği erken fark edebilmeniz için normal göğüslerinizin nasıl göründüğünü bilmeniz gerekmektedir.

BİRDENBİRE KANSER OLDUĞUMU ÖĞRENDİM

Doktorlar Susan’a korkulacak bir şey olmadığını bu belirtilerin farklı hastalıklardan oluşabileceğini söyledi. Susan, “Sonuçlardan endişe etsem de, çok ciddi bir şey olmayacağına ikna oldum. Kocam Simon, randevuma geldi ve orada olduğu için çok mutluyum çünkü birdenbire bana kanser olduğum söylendi. Öyle bir şoktu ki kanser olduğumu gerçekten anlayamadım.” dedi.

DÖRT AMELİYAT GEÇİRDİ

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"Sol mememde 6 cm'lik bir kitle olduğu söylenince uyuşmuştum, ardından araştırmalar sırasında doktorlar sağ mememde başka bir birincil kanser buldular." Susan, bazı meme dokusunu çıkarmak için ameliyat olmadan önce altı aylık bir kemoterapi kursuna başladı. Dört ameliyat ve ardından dört hafta radyoterapi aldı. Susan'ın bir yıldan fazla süren çilesinden sonra kanseri atlamayı başardı.


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Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri
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