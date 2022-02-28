Saçınız uzasın diye beklemekten sıkıldınız mı? O halde saçlarınızı kısa sürede uzatacak, evde hazırlayabileceğiniz tarifleri deneyin!

Her kadın; sağlıklı uzayan, canlı, ışıl ışıl saçlara sahip olmak istiyor. Maalesef ki fön, düzleştirme, boya gibi işlemler saçlara zarar verip yıpratıyor ve sağlıkla uzamasına engel oluyor. Bunun yanında saç kesiminden memnun olmayan ve daha hızlı uzamasını isteyen kadınlar da var. Yani ideal saç uzunluğuna hemen ulaşmak herkesin hayali desek abartmış olmayız. Bu amaçla kullanılan kimyasallar saça zarar verdiği için artık doğal yöntemler revaçta. Bitkisel karışımlar her şeye olduğu gibi saçlara da iyi geliyor. İşte inatla uzamayan, kırılıp dökülen, cansız saçlar için evde kısa sürede hazırlayabileceğiniz tarifler!

YUMURTA MASKESİ TARİFİ

HAZIRLANIŞI

1 adet yumurta, 1 çorba kaşığı bal, 1 çorba kaşığı Hint yağı ve 1 çorba kaşığı zeytinyağını aynı kaba koyun.

Eşit şekilde dağılması için iyice karıştırın.

UYGULANIŞI

Saçınızın kuruluğundan emin olduktan sonra karışımı parmaklarınızla saç köklerine yedirin.

Kalan karışımı bütün saçınıza güzelce uygulayın.

Kafanıza bone takıp 3-4 saat bekleyin. Ardından saçınızı durulayın.

Karışımdan en iyi sonucu almak için haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.

MEYVELİ YOĞURT TARİFİ

HAZIRLANIŞI

4 çorba kaşığı yoğurt ve 4 adet çileği robottan geçirin.

İçine 1 adet yumurta kırın.

Dilediğiniz miktarda zeytinyağı ekleyin.

UYGULANIŞI

Karışımı 5 dakika boyunca saç diplerinize masaj yaparak yedirin ve yarım saat bekleyin.

Ardından soğuk su ile durulayın.

Bu karışımı haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.

SARIMSAK MASKESİ TARİFİ

HAZIRLANIŞI

Bir cezvenin içine 2 kaşık badem yağı ve 2 kaşık zeytinyağı dökün.

Kısık ateşte iyice karıştırın.

Isındıktan sonra 3 diş sarımsağı soyup karışımın içerisine rendeleyin.

10-15 dakika soğumasını bekleyin.

UYGULANIŞI

Karışımı saç diplerinden uçlara doğru yumuşak dokunuşlarla uygulayın.

Uygulama bittikten sonra 40 dakika bekleyin.

Saçınızı iyice yıkayın.



