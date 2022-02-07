Saçınızdaki beyazlardan doğal yollarla kurtulun: Patates kabuğundan siyah çaya etkili ve pratik çözümler...

Saç köklerinde saça renk veren melanin adında renk pigmentleri bulunur. Yaşlandıkça saç köklerindeki pigment hücreleri ölür ve saçlar beyazlamaya başlar. Ancak saç sadece yaşa bağlı olarak beyazlamaz. Genetik faktörler, stres ve hormonal değişimler de saçta beyazlamaya sebep olabilir. Siz de bu dertten muzdaripseniz beyazlardan kurtulmanın doğal yollarını birlikte inceleyelim.

BİTKİ ÇAYLARINDAN YARDIM ALIN

Biberiye ve ada çayı yapraklarının saçı koyulaştırıcı etkisi bulunur.

Birer çay bardağı kurutulmuş biberiye yaprağı ve ada çayını, 2 su bardağı suya ekleyip ocakta kaynatın.

Kaynayan çayı birkaç saat dinlendirdikten sonra süzün.

Duşta son durulama suyundan önce bu karışım ile saçınızı yıkayın.

15-20 dakika bekledikten sonra su ile saçlarınızı durulayın.

Bu kürü haftada bir kez uygulayabilirsiniz.

SAÇLARI DA ADI GİBİ SİMSİYAH YAPAR: SİYAH ÇAY

Siyah çay da beyazlayan saçları koyulaştırmak için kullanılır.

2 yemek kaşığı siyah çayı bir miktar kaynatılmış suda demleyin.

Demlenince süzüp içine 1 limonun suyunu ekleyin.

Soğuduktan sonra karışımı saç derinize masaj yaparak uygulayın.

40 dakika bekledikten sonra şampuan ile yıkayın.

Bu işlemi aralıklarla 2 ay boyunca yapabilirsiniz.

DOĞAL SAÇ BOYASI: CEVİZ YAPRAĞI

Ceviz yaprağı, içerdiği juglon adlı bir madde sayesinde saçınızda doğal bir renklendirme yapar. İsterseniz ezip püre haline getirdiğiniz yaş ceviz yapraklarını şampuanınıza ekleyerek duşta kullanabilirsiniz. Bir diğer yöntem ise şöyle:

Ceviz yapraklarını çay gibi demledikten sonra soğumaya bırakın.

Ilıyan suyu süzüp saçınıza masaj yaparak uygulayın.

15-20 dakika bekledikten sonra saçınızı durulayın.

Bu kürü de haftada bir kez yapabilirsiniz.

PATATES KABUKLARINI ÇÖPE ATMAYIN

Kulağa biraz garip gelse de patates kabukları da saç rengini koyulaştırıyor.

5-6 adet patatesi güzelce yıkadıktan sonra kabuklarını soyun.

Soyduğunuz kabukları bir tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekledikten sonra 5 dakika kaynatın.

Karışımı, soğuması için dinlendirin ve süzün.

Daha besleyici bir kür hazırlamak istiyorsanız bu aşamada içerisine lavanta ya da biberiye yağı ekleyin.

Kürü saçlarınıza uygulayıp 5 dakika bekletin ve saçlarınızı durulayın.

Haftada 2-3 kez uygulayabilirsiniz.



