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Saçınızı boyatmadan önce tekrar düşünün! Saç boyasının etkileri dehşete düşürdü

02.02.2023 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar beyaz saçlarını kapamak ve saç renklerini değiştirmek için saç boyasını sık sık kullanıyorlar. İçerisinde oldukça fazla kimyasal bulunan boyalar alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Teneal isimli bir kadın saç boyası nedeniyle yaşadığı zorlukları TikTok hesabından paylaşarak görenleri şaşırttı.

Saçınızı boyatmadan önce tekrar düşünün! Saç boyasının etkileri dehşete düşürdü

Amerika'da yaşayan üç çocuk annesi Teneal, saçlarını evde boyadıktan sonra ensesinde kırmızılık fark etti. Teneal'ın tüm yüzü şişmeye başladı ve saç boyası onu günlerce tanınamaz hale getirdi. Saç boyasını sürdükten iki gün sonra işlerin çok daha kötüye gittiğini fark edince hastaneye gitti.

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O haftanın ilerleyen saatlerinde, hastaneye ikinci kez gitmesine ve yapılan müdahalelere, reaksiyon için başka ilaçlar almasına rağmen işler daha da kötüye gitti. Teneal'ın yüzü giderek şişmeye ve gözleri kapanmaya başladı. Bu durumu fotoğraflayan Teneal, yaşadıklarını TikTok hesabından paylaşarak viral oldu.

YÜZÜ NORMAL HALİNE DÖNMEYE BAŞLADI

Yapılan tedavilerin ardından gözlerinin altında hala biraz şişkinlik olmasına rağmen, yüzü daha normal görünmeye başladı. Teneal sosyal medya takipçilerini güncelleyerek: "Çok daha iyiyim, hala boynumda bir kızarıklık var! Aradaki farkı görmek harika, sadece paylaşmak istedim." dedi.

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BOYAMADAN ÖNCE MUTLAKA YAMA TESTİ YAPIN

Ve işler düzelmeye başladıktan sonra, evde saçlarını boyamak isteyen diğer kişileri her zaman önce bir yama testi yapmaları konusunda uyardı."Saçınızı boyarken muhtemelen meydana gelebilecek bir alerjik reaksiyon hakkında farkındalık yaratmaya çalışıyordum. Bunda biraz mizah bulmaya çalıştım. Tüm iyi dilekleriniz için teşekkürler" dedi.

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Saçlarında taze, parlak buklelerini sevmesine rağmen Teneal, bir hafta boyunca 'uzaylı' gibi görünmenin değmeyeceğini kabul etti. İzleyiciler, annenin şiddetli tepkisine inanamadı ve bazıları benzer bir şey yaşadıklarını itiraf etti. Bir kuaför, "İşte bu yüzden müşterilerime her zaman bir yama testi yapıyorum" diye yazdı.


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