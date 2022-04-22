Saçlarda kötü yağlı görünümlere son!

Herkesin saç yapısı değişiklik göstermektedir. Kuru saçlar cansız bir görünüme sebep olurken yağlı saçlar saçın sönük ve pis gözükmesine neden olmaktadır. Saçları yıkadıktan sonra bile akşama saçlarınız yağlanıyorsa saçınızla çok fazla oynuyor olabilirsiniz. Saçınızın uzun süreli temiz kalması için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

ŞAMPUAN RUTİNİ BELİRLEYİN

Saçını yıkayarak yağdan kurtulmak ilk başta en iyi çözüm gibi görünebilir ama saçını her gün yıkamak aslında daha fazla yağ üretimine neden olur. Saçların her gün yıkadığın doğal yağları telafi etmeye çalışır ve bu da daha fazla yağlanmaya neden olur. En iyi sonucu elde etmek için saçınızı haftada maksimum 2 veya 3 kez yıkayın.

SAÇ BONESİ KULLANIN

Saçlarınızı yıkamadığınızda ıslanmaları da doğal yağların kaybolmasına ve saçının fazla yağ üretmesine neden olur. Saçınızın duşta ıslanmasını önlemek için duş bonesi takın.

SAÇ KREMİNİ SADECE SAÇ UÇLARINA SÜRÜN

Yağlanmaya yatkınlık gösteren saçların köklerine daha fazla değil daha az saç kremi uygulanması gerekir. Ancak hiç saç kremi kullanmamak da saç uçlarının kuruyarak yıpranmış gibi görünmesine neden olabilir. Şampuandan sonra saç kremi kullanırken ürünü saçının yarısından başlayarak saç uçlarına doğru uygulayın. Saç kremi sürdükten sonra saçlarınızı çok iyi durulayın veya durulama gerektirmeyen bir saç kremi kullanın Şampuan kullanmadığınız günlerde, saçınızdaki bozuk görünümü veya farklı yöne uzayan saçları, saçların bozulan kısımlarını suyla yıkayıp saç kremi uygulayarak düzeltebilirsiniz.

SICAK SUDAN UZAK DURUN

Sıcak su saç kütiküllerini açar ve saçınızdan daha fazla doğal yağın kaybolmasına neden olur. Sıcak su aynı zamanda saç derisindekiler de dahil olmak üzere gözeneklerini açarak daha fazla sebum veya kalın yağ üretilmesine neden olur. Bu kalın yağ sıcak duştan çıktığınız andan itibaren saç derinizden başlayarak saç uçlarına doğru inmeye başlar. En iyi sonucu elde etmek için duş alırken suyu mümkün olduğunca soğuk tutun, özellikle saçınızdaki şampuan ve saç kremini durularken. Soğuk su saç kütiküllerini kapatır, bu da nemin içeride kalmasına yardımcı olur.

ŞAMPUANI DOĞRU MİKTARDA KULLANIN

Her yıkamada çok fazla şampuan kullanmak saçınızda kalıntı oluşmasına ve saçlarınızın ağır ve yağlı görünmesine neden olabilir. Şampuanı elinize sıkarken miktarın 1 TL veya 50 kuruş büyüklüğünü geçmemesine dikkat edin. Saçınızın uzunluğuna ve gürlüğüne bağlı olarak daha fazla veya daha az şampuan kullanmanız gerekebilir

KURU ŞAMPUAN KULLANIN

Kuru saç için şampuanla karıştırılmaması gereken kuru şampuan birçok kişinin yağı azaltmak ve saça hacim vermek için düzenli şampuan uygulamaları arasında kullandıkları bir tozdur. Sprey şeklinde olanlarından veya deodorant şişesinde olan türünden alabilirsiniz. Saçlarınız yağlı görünüyorsa köklerine birkaç kez kuru şampuan sıkın ve yağı emip köklerine mat bir görünüm vermesi için saç köklerine masaj yapın

KURU VE YIPRANMIŞ SAÇ ÜRÜNLERİNİ KULLANMAYIN

Kuru veya yıpranmış saçlar için özel olarak üretilen şampuan ve saç kremleri nemi hapsetmek ve saçın daha fazla hasar görmesini önlemek için saçında ince bir tabaka bırakabilir. Bu gerçekten kuru ve yıpranmış saçlar için iyi olmasına rağmen, yağlanmaya yatkın olan saçların ağırlaşmasına ve daha yağlı görünmesine neden olur.

DÜZLEŞTİRİCİ ÜRÜNLERDEN KAÇININ

Kuru veya yıpranmış saçlar için özel olarak üretilen şampuan ve saç kremleri nemi hapsetmek ve saçın daha fazla hasar görmesini önlemek için saçınızda ince bir tabaka bırakabilir. Bu gerçekten kuru ve yıpranmış saçlar için iyi olmasına rağmen, yağlanmaya yatkın olan saçların ağırlaşmasına ve daha yağlı görünmesine neden olur.

BESLENMENİZE DİKKAT EDİN

Kızarmış yiyecekler, nebati yağlar, kurabiyeler, krakerler, margarin, cips ve unlu mamullerde bulunan trans yağlar vücudun için bir besin değeri taşımaz ve saçların ve cildinizde yağlanmaya neden olur. Bu gıdaları kısıtlamaya çalışın ve et ve süt ürünleri ile aldığınız doymuş yağ miktarını azaltmaya çalışın.

SAÇINIZA DAHA AZ DOKUNUN

Saçlara dokunmak parmakların ve ellerdeki yağın saçlara geçmesine neden olur. Saçınıza şekil vermediğiniz sürece saçlarınıza mümkün olduğunca az dokunun. Saçınızı düzeltmeniz gerekiyorsa, parmaklarınız yerine temiz bir fırça veya tarak kullanın

ISI KULLANMAKTAN KAÇININ

Saçınızı ısıyla kurutmaktan mümkün olduğunca kaçının. Kuru ısı sıcak su gibi saçları doğal yağından arındırır ve daha fazla yağ üretmesine neden olur. Saçlarınızı yıkadıktan sonra kuruması için kendi haline bırakmaya çalışın.



