Saçları hem renklendiriyor hem de besliyor! Saça kına yakarken..

Kına, bir ağacın yaprakları kurutularak elde edildiğinden yüzde yüz doğal bir ürün. Ancak çeşitli zamanlarda içerisine boya katılarak rengi değiştirilir. Gerçek kına turuncu ya da kırmızı tonlarında olur. Peki ya bu kına sadece ele mi sürülür? Hayır! Kına ile saçınızı beslerken boyamanız mümkün. Kına market ya da herhangi bir kozmetik mağazasından alacağınız paketli boyaların saçınıza vereceği zararı vermez. Gelin, hep birlikte kınanın saça nasıl uygulandığını öğrenelim...

KINA İLE SAÇ BOYAMA YÖNTEMİ

Saça kına yakma işlemi renk değiştirmek için yapılabileceği gibi beyazları kapatmak için de yapılabilir. Saça kına yakmanın pek çok kişisel sebebi olabilir. Tercihiniz ne olursa olsun, kına yakmak kurtarıcınız olacak!

KINA BOYA HALİNE NASIL GETİRİLİR?

Kınayı elinize yakarken nasıl yapıyorsanız aslında saç için de aynı şekilde hazırlamalısınız.