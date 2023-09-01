HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Saçları seyrelenler dikkat! Avuç avuç dökülen saçların sebebi meğer buymuş, hemen önüne geçin

Saçları seyrelenler dikkat! Avuç avuç dökülen saçların sebebi meğer buymuş, hemen önüne geçin

01.09.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç dökülmesi yaşayan birçok kişi çözümü hem kozmetik hem de yarı medikal ürünlerde arıyor. Fakat problemin nedeni vitamin eksikliği olabilir. Uzmanlar yaşam tarzı, genetik yapı ve stres faktörüne dikkat çekiyor. Doktorlar, saç dökülmesine son veren 3 vitamini açıkladı.

Saçları seyrelenler dikkat! Avuç avuç dökülen saçların sebebi meğer buymuş, hemen önüne geçin

Genetik yapı, saç derisinde ter ile yağ birikmesi, beslenme düzensizliği, stres, mevsimsel geçiş dönemleri ve kimyasal maddelerin aşırı tüketimi saç dökülmesine neden oluyor. Saçları
seyrelenler Omega 3, demir ve protein bakımından zengin besinler ile bu sorununun önüne geçebilir. İşte saç dökülmesi sorununa iyi gelen 3 vitamin...

saç dökülmes

MUTLAKA DOKTORA GÖRÜNÜN

Demir eksikliği saçların erken yaşlarda beyazlamasına neden olur. Bu nedenle doktora görünüp kan değerlerinizi sık sık kontrol ettirin. Demir eksikliğinde ilaç tedavisinin yanı sıra kan yapıcı besinler tüketmek de önemlidir.

X1

ÖĞÜNLERDE BUNLARA YER VERİN

Uzmanlar, hem saç hem de cilt sağlığı açısından protein bakımından zengin yiyecekler tüketilmesini öneriyor. Kaliteli proteinler süt, et, yumurta gibi hayvansal gıdalarda bulunmaktadır. Kahvaltı dahil ara öğünlerinizde bu besinlere yer verebilirsiniz.

120

SAÇIN ERKEN BEYAZLAMASINE NEDEN OLUYOR

Kalsiyum eksikliği saçın beyazlamasına neden oluyor. Bu nedenle beslenme programınıza kalsiyum içerikli yiyecek ve içecekleri eklemekte fayda var.

Vücuda iyi bakmak, sağlıklı beslenmek ve içten dışa bir bakım yapmak saçları besleyecek ve dökülmeleri engelleyecektir.

Saç Dökülmesi Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
300 bin lira verip tatile gittiler, başlarına gelmeyen kalmadı!300 bin lira verip tatile gittiler, başlarına gelmeyen kalmadı!
Görüntüler sosyal medyadan yayınlandı! "Sabotaj" iddiasıGörüntüler sosyal medyadan yayınlandı! "Sabotaj" iddiası
Eski belediye başkanına hapis cezası istemi! Ayrıntılar ortaya çıktıEski belediye başkanına hapis cezası istemi! Ayrıntılar ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
saç dökülmesi saç dökülmesi nasıl önlenir saç dökülmesi neden olur

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her karesi ayrı bir olay ama gerçek çok başka...

Her karesi ayrı bir olay ama gerçek çok başka...

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Sokaktan topladığı paraları eve böyle getiriyor

Sokaktan topladığı paraları eve böyle getiriyor

Dehşet anları kamerada! Koşarak 76 yaşındaki kadına saldırdı

Dehşet anları kamerada! Koşarak 76 yaşındaki kadına saldırdı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.