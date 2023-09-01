Saçları seyrelenler dikkat! Avuç avuç dökülen saçların sebebi meğer buymuş, hemen önüne geçin

Genetik yapı, saç derisinde ter ile yağ birikmesi, beslenme düzensizliği, stres, mevsimsel geçiş dönemleri ve kimyasal maddelerin aşırı tüketimi saç dökülmesine neden oluyor. Saçları

seyrelenler Omega 3, demir ve protein bakımından zengin besinler ile bu sorununun önüne geçebilir. İşte saç dökülmesi sorununa iyi gelen 3 vitamin...

MUTLAKA DOKTORA GÖRÜNÜN

Demir eksikliği saçların erken yaşlarda beyazlamasına neden olur. Bu nedenle doktora görünüp kan değerlerinizi sık sık kontrol ettirin. Demir eksikliğinde ilaç tedavisinin yanı sıra kan yapıcı besinler tüketmek de önemlidir.

ÖĞÜNLERDE BUNLARA YER VERİN

Uzmanlar, hem saç hem de cilt sağlığı açısından protein bakımından zengin yiyecekler tüketilmesini öneriyor. Kaliteli proteinler süt, et, yumurta gibi hayvansal gıdalarda bulunmaktadır. Kahvaltı dahil ara öğünlerinizde bu besinlere yer verebilirsiniz.

SAÇIN ERKEN BEYAZLAMASINE NEDEN OLUYOR

Kalsiyum eksikliği saçın beyazlamasına neden oluyor. Bu nedenle beslenme programınıza kalsiyum içerikli yiyecek ve içecekleri eklemekte fayda var.

Vücuda iyi bakmak, sağlıklı beslenmek ve içten dışa bir bakım yapmak saçları besleyecek ve dökülmeleri engelleyecektir.





