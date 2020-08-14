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Saçlarını 1 ay boyunca yıkamadı. İşte sonuç!

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.08.2020 12:53 | Son Güncelleme

Saç yıkamak günlük hayat içinde zaman zaman bir angaryaya dönüşebilir. Güzellik editörü Sioban O'Connor, saçlarını bir ay boyunca yıkamadı ve sonuçları okuyucularıyla paylaştı!

Saçlarını 1 ay boyunca yıkamadı. İşte sonuç!

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‘Şampuansızlık’ hareketi, modern ürünler kullanmadan saçların daha iyi durumda olacağını savunuyor.

52 yaşındaki televizyon yıldızı Ulrika Jonsson da Instagram’da takipçilerine, saçlarını yıkamaktan nefret ettiğini itiraf etti.

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Cilt uzmanı Emma Coleman “Magnezyum ve çinko, saç köklerinin sağlığı için önemlidir ve kimyasal bazlı şampuanlar saçın bu besinlerden faydalanmasını zorlaştırır. Öte yandan şampuan kullanmamak saç diplerindeki gözenekleri tıkayan bir kir tabakası oluşmasını kolaylaştırabilir” dedi.

Şampuansızlık akımının takipçileri, saçları yıkamamak konusunda dördüncü haftanın bir dönüm noktası olduğunu, dört haftanın sonunda saçların daha sağlıklı olduğunu savunuyor.

Şampuanlamak mı? Şampuanlamamak mı? Sioban O’Connor bu sorunun yanıtını aramaya karar verdi ve bir ay boyunca saçlarını yıkamayarak oluşan değişimi paylaştı.

BİRİNCİ GÜN

Siobhan O’Connor, haftada üç kez şampuanlama düzenini bir aylığına bırakmaya karar verdi
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Deneyine başlamadan bir gece önce O’Connor, saçlarının daha yavaş kirlenmesi umuduyla son bir kez masaj ve şampuanla saçlarını yıkadı.

ÜÇÜNCÜ GÜN

Normalde saçlarını tekrar yıkaması gereken O’Connor’ın saçları şaşırtıcı şekilde hala parlak görünüyordu.

BEŞİNCİ GÜN

O’Connor, saçlarındaki yağlanmayı gizlemek için at kuyruğu modelini tercih etti
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Saçlarındaki yağlanmayı gizlemesi için O’Connor deney boyunca saçlarını at kuyruğu olarak toplamaya karar verdi.

Yağlanma nedeniyle O’Connor’ın saçları ıslak bir görünüme kavuştu; hatta erkek kardeşi sıklıkla ona neden bu kadar saç spreyi kullandığını sordu.

YEDİNCİ GÜN

Normalde kabarık olan saçları, yedinci günün sonunda düzleşmeye başladı. O’Connor ayrıca saç diplerinde kaşıntı yaşarken, saç derisindeki tabakada değişimler hissetti. Saç diplerinde kaşınma ve pullanma yaşayan O’Connor, yedinci gün sonunda saçlarındaki görünümden hiç memnun kalmadığını ifade etti.

ONDÖRDÜNCÜ GÜN

Deneyin yarısına geldiğinde O’Connor, saçlarının küf gibi koktuğunu gözlemledi
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O’Connor, saçlarındaki yağlanmanın önemli ölçüde artığını söylerken, sürecin kendisi için rahatsız edici bir hal aldığını ifade etti. Saçlarında şampuan kokusundan eser kalmadığını söyleyen O’Connor, saçlarında tozlu bir koku oluştuğunu gözlemledi.

ONALTINCI GÜN

Deneyin 16. gününde saçlarından oldukça şikayetçi olan O’Connor “Bir daha asla saçlarımı yıkamaktan yakınmayacağım” dedi. Saçlarını köpüklememek için kendini zor tuttuğunu söyleyen O’Connor, yağlılığı gidermek için saçlarını yalnızca duru suyla yıkamaya karar verdi.

ONYEDİNCİ GÜN

O’Connor, dikkatini saçlarından uzaklaştırmak için parlak bir kırmızı ruj sürerek dışarı çıktı
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İki haftadır yıkanmamış saçlarıyla ilk kez dışarı çıkmaya karar veren O’Connor, Cumartesi gezmesinde parlak bir ruj sürerek, dikkatini saçlarından uzaklaştırmayı denedi.

Dışarı çıkmadan önce mutlaka saçlarını yıkadığını söyleyen O’Connor, durumun üstesinden gelmek için saç diplerini geriye doğru tarayarak, at kuyruğu modelini kullandı. Koyu kırmızı bir ruj seçerek dikkatleri başka yöne çekmeyi denedi.

YİRMİİKİNCİ GÜN

Birçok insan, modern ürünler kullanmadan saçların daha iyi göründüğünü iddia ediyor
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(Fotoğraf: : Alamy)

Saçlarında çok az bir iyileşme fark eden O’Connor, saç diplerinin hala yağlı olduğunu gözlemledi. Yine de saçlarının daha iyi göründüğünü söyleyen O’Connor, 22. Günün sonunda arkadaşlarından saçlarının sağlıklı görünümüne dair iltifatlar aldığını ifade etti.

OTUZBİRİNCİ GÜN

Bir ayın sonunda, O’Connor, saçlarının kendi kendine temizlendiğini fark etti
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Deneyin sonunda saçlarını yıkayacağı için oldukça heyecanlı olduğunu itiraf eden O’Connor, bu yolculuğa çıkacakları kepek ve saç derisindeki sivilce oluşumlarına karşı uyardı. O’Connor dördüncü haftada saçlarının daha sağlıklı göründüğünü ve kendi doğal buklelerinin belirginleştiğini gözlemledi.

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