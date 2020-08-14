Saçlarını 1 ay boyunca yıkamadı. İşte sonuç!

Deneyine başlamadan bir gece önce O’Connor, saçlarının daha yavaş kirlenmesi umuduyla son bir kez masaj ve şampuanla saçlarını yıkadı.

Siobhan O’Connor, haftada üç kez şampuanlama düzenini bir aylığına bırakmaya karar verdi

Şampuanlamak mı? Şampuanlamamak mı? Sioban O’Connor bu sorunun yanıtını aramaya karar verdi ve bir ay boyunca saçlarını yıkamayarak oluşan değişimi paylaştı.

Şampuansızlık akımının takipçileri, saçları yıkamamak konusunda dördüncü haftanın bir dönüm noktası olduğunu, dört haftanın sonunda saçların daha sağlıklı olduğunu savunuyor.

Cilt uzmanı Emma Coleman “Magnezyum ve çinko, saç köklerinin sağlığı için önemlidir ve kimyasal bazlı şampuanlar saçın bu besinlerden faydalanmasını zorlaştırır. Öte yandan şampuan kullanmamak saç diplerindeki gözenekleri tıkayan bir kir tabakası oluşmasını kolaylaştırabilir” dedi.

52 yaşındaki televizyon yıldızı Ulrika Jonsson da Instagram’da takipçilerine, saçlarını yıkamaktan nefret ettiğini itiraf etti.

ÜÇÜNCÜ GÜN

Normalde saçlarını tekrar yıkaması gereken O’Connor’ın saçları şaşırtıcı şekilde hala parlak görünüyordu.

BEŞİNCİ GÜN

O’Connor, saçlarındaki yağlanmayı gizlemek için at kuyruğu modelini tercih etti



Saçlarındaki yağlanmayı gizlemesi için O’Connor deney boyunca saçlarını at kuyruğu olarak toplamaya karar verdi.

Yağlanma nedeniyle O’Connor’ın saçları ıslak bir görünüme kavuştu; hatta erkek kardeşi sıklıkla ona neden bu kadar saç spreyi kullandığını sordu.

YEDİNCİ GÜN

Normalde kabarık olan saçları, yedinci günün sonunda düzleşmeye başladı. O’Connor ayrıca saç diplerinde kaşıntı yaşarken, saç derisindeki tabakada değişimler hissetti. Saç diplerinde kaşınma ve pullanma yaşayan O’Connor, yedinci gün sonunda saçlarındaki görünümden hiç memnun kalmadığını ifade etti.

ONDÖRDÜNCÜ GÜN

Deneyin yarısına geldiğinde O’Connor, saçlarının küf gibi koktuğunu gözlemledi



O’Connor, saçlarındaki yağlanmanın önemli ölçüde artığını söylerken, sürecin kendisi için rahatsız edici bir hal aldığını ifade etti. Saçlarında şampuan kokusundan eser kalmadığını söyleyen O’Connor, saçlarında tozlu bir koku oluştuğunu gözlemledi.