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Saçlarını evde boyayarak hayatının hatasını yaptı! Saçları parça parça dökülmeye başlayınca gözyaşları içinde kaldı

09.05.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saçların rengini değiştirmek ve beyazları kapatmak için sıklıkla kullanılan saç boyaları çok daha bakımlı bir görünüm sağlayabiliyor. Ancak evde yapılan yanlış saç boyası işlemleri saçların büyük ölçüde hasar almasına neden olabiliyor. TikTok'ta saçını açtıktan sonra başına gelenleri gösteren bir kadın gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlattı.

Saçlarını evde boyayarak hayatının hatasını yaptı! Saçları parça parça dökülmeye başlayınca gözyaşları içinde kaldı

Saç açtırma işleminin oldukça aşamalı ve dikkatli olarak ilerlemesi gerekiyor. Saçta uzun süre kalan kimyasallar saçın yapısını bozarak yanmasına ve kopmasına neden olabiliyor. TikTok'ta Steph isimli genç kadın yeni açılmış saçının geldiği hali gösterirken video çekti. Duştan sonra saçlarının parça parça döküldüğünü gören Steph, gözlerine inanamadı.

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"Yani tüm saçlarım çıkacak. Saçlarım bu kadar uzadığı için çok mutluydum." Steph, saçlarını açma işlemi yaptıktan sonra duşa girdi.

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Duştan sonra beline kadar gelen saçlarının kimyasal ürün nedeniyle hasar aldığını gören Steph, saçının omuzlarına kadar kısaldığını gösterdi.

"BENİM EN KÖTÜ KABUSUM"

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Steph "Hayatımda hiç bu kadar çirkin hissetmemiştim, biri bana peruk göndermek isterse makbule geçer." dedi. "Saçlarımı evde milyonlarca kez açtım." Bu seferki tek farkın, açmadan önce renk giderici kullanması olduğunu ve bunun Steph'in planladığı gibi gitmediğini açıkladı. Videoya "Bu benim EN KÖTÜ kabusum oldu" açıklamasını yaptı.

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Video, 38 milyondan fazla görüntüleme ve üç milyon beğeni ile viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları "Bu travmatik, çok üzgünüm.", "İşte bu yüzden çocuklar kuaföre gidiyoruz", "Her zaman, bir profesyonelin yapmasına izin verin" yorumlarını yaptı.


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