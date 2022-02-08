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Saçlarınız yeniden sağlıkla parlayacak! Canlılığını yitirmiş saçlar için pratik ve doğal saç maskeleri

08.02.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Işıl ışıl parlayan, dolgun saçlar; şüphesiz herkesin arzusu. Saçları boyatmak veya fön gibi ısıl işlemler uygulamak, her ne kadar herkesin çok sevdiği rutinler arasında yer alsa da maalesef saçlara çok zarar veriyor. Yıpranmış saçlarınızı onarıp canlılık katmak içinse mutfağınızdaki birkaç malzeme yeterli! Haydi, birlikte ayrıntılara göz atalım.

Saçlarınız yeniden sağlıkla parlayacak! Canlılığını yitirmiş saçlar için pratik ve doğal saç maskeleri

Saçlar, uzun süre yıpratıcı etkilere maruz kaldığında ışıltısını kaybedip cansızlaşıyor. Bunun önüne geçmek için saçlarınıza ihtiyaç duyduğu bakımı sağlamanız şart. Hazır saç bakım ürünlerinin içerdikleri kimyasallar yüzünden saçlarınızı daha da yıprattığını düşünüyorsanız size harika bir haberimiz var: Avokado, çilek, bal ve yumurta gibi doğal ürünlerle de saçlarınızı besleyip parlamalarını sağlayabilirsiniz. Mutlaka denemeniz gereken doğal saç maskelerine göz atmaya ne dersiniz?

AVOKADO VE MUZ MASKESİ

Muz; demir, çinko ve C vitamini açısından zengin içeriği sayesinde kırık saç uçlarınızı kolayca yapılandırır. Avokado ise nemlendirici ve besleyici özelliğiyle saçlarınızı canlandırır. Saçlarınız, ihtiyaç duyduğu nemi ve parlaklığı bu maskeyle geri kazanacak.

  • 1 adet olgunlaşmış muzu ve 1 avokadoyu ezerek püre kıvamına getirin.

  • Üzerine 1 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyerek iyice karıştırın.

  • Saçlarınıza dipten uca maskeyi uygulayıp 20 dakika bekleyin.

  • Saçlarınızı iyice durulayın.

ÇİLEK MASKESİ

Çilek maskesi, güçlü içeriğindeki C vitamini sayesinde saça doğal bir parlaklık kazandırır. Aynı zamanda saç derisindeki yağlanmayı gidererek pH dengesini düzenler.

  • Bir avuç çileği püre haline getirin.

  • Bir çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı ve bir çorba kaşığı bal ile karıştırın.

  • Maskeyi, nemli saçlarınızın dip ve uçlarına uygulayın.

  • 30 dakika bekledikten sonra saçlarınızı bol ılık su ile durulayın.

BAL MASKESİ

Donuk ve parlaklığını yitirmiş saçlar için bal, elma sirkesi ve zeytinyağı bir araya geliyor.

  • 1 yemek kaşığı elma sirkesi ve 1 tatlı kaşığı balı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı ile homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

  • Maskeyi tüm saçınıza uygulayıp yaklaşık 30 dakika kadar bekleyin ve durulayın.

YUMURTA MASKESİ

Yumurta, içindeki yoğun protein ve kalsiyum ile saçlarınızın tüm kırıklarını onarıp daha pürüzsüz ve canlı görünmesini sağlar.

  • Bir adet yumurtanın sarısını bir kaba ayırın.

  • Üzerine 1 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 adet limonun suyunu ekleyip iyice çırpın.

  • Saçlarınızın diplerine uçlarına tüm maskeyi masaj yaparak yedirin.

  • En az 15 dakika bekledikten sonra saçınızı iyice durulayıp şampuan ile arındırın.

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Anahtar Kelimeler:
saç bakımı
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