Saçlarınızın hemen yağlanmasının 7 nedeni! Çok sık yıkamak sebeplerden sadece biri

Her gün saçınızı yıkamanın ne kadar sinir bozucu ve tahriş edici olabileceğini biliyoruz, bu nedenle yağlı saçların nedenleri hakkında daha fazla bilgi edinmeye ve sizinle paylaşmaya karar verdik.

Saçı çok sıkı bağlamak

Şık bir at kuyruğu yağlı saçlarınızı gizlemek için iyi bir yol gibi görünse de, aslında tam tersi. Saçlarınız düzgün görünebilir, ancak bu saç modeli sebumun saçınızın ve köklerinin altında birikmesine neden olur.

Çok sıcak suyla yıkanmak

Sıcak su, gözenekleri ve saç kütiküllerini açmak ve kiri çıkarmak için mükemmeldir, ancak saçınıza zarar verebilir. Sebumu yıkar ve kafa derinizi çok fazla kurutabilir kepek ve aşırı yağ üretimine neden olabilir. Şampuanlanırken ılık su kullanmalı, durulanırken soğuk su kullanmalısınız.

Saçları çok sık taramak

Saçınıza dokunduğunuzda, saçlarınızın daha yağlı görünmesini sağlayan yağları ve bakterileri ellerinizden saçınıza aktarırsınız. Saçlarınızı çok sık fırçalamak da iyiden daha fazla zarar verir. Sürekli fırçalama sebumun saçınıza yayılmasını sağlar ve daha az hacimli ve taze görünmesini sağlar.

Özellikle gerginken veya konuşma sırasında saçınıza ellerinizle dokunmama alışkanlığı edinin. Saçınızı aşırı taramayın.