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Sadaka kutusu ve camiden elektronik ürün çalan şahıs yakalandı

24.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de aralarında sadaka kutusu ile bir camiden elektronik ürün çalan şahsın da bulunduğu 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği görevlileri, kent genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Kırıkkale’de aralarında sadaka kutusu ile bir camiden elektronik ürün çalan şahsın da bulunduğu 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği görevlileri, kent genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu neticede ekipler 40 ayrı hırsızlık suçundan 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. ile Sanayi Mahallesindeki bir iş yerinden bin 500 lira değerinde bakır malzeme çaldığı öne sürülen E.U.’yu yakaladı. Ayrıca farklı mahallelerde bulunan iş yerleri ve 2 ayrı mabetten sadaka kutusu, televizyon, 2 bilgisayar kasası ve monitörü, camii güvenlik kamera kayıt cihazına ait monitör ile 500 lira değerinde güneş gözlüğü çalınması olayının şüphelisi küçük yaştaki A.K.K da yapılan çalışmalarda yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılardan F.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer iki şahsın işlemleri sürüyor.

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