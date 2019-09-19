HABER

"Sadan Hanım ve Diğer Hikayeler" sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 22:18 | Son Güncelleme

Alzaymır hastalığına dikkati çekmek ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla organize edilen sergi, izlenime sunuldu - Sergide yer alan eserlerin satışından elde edilen gelir Türkiye Alzheimer Derneğine aktarılacak

İSTANBUL (AA) - Alzaymır hastalığına dikkati çekmek ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla organize edilen "Sadan Hanım ve Diğer Hikayeler" adlı karma sergi açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Alzheimer Derneği ve Kinostanbul Film tarafından hazırlanan sergi, Capitol Alışveriş Merkezi'nde izlenime sunuldu.

Gerçek hayat hikayesinden esinlenilerek kurgulanan "Sadan Hanım" filmine bağlı olarak hazırlanan sergi, alzaymır hastası olan ve 2018'de hayata gözlerini yuman Sadan Hanım ve benzeri insanların hayatı üzerinden bu hastalığa dikkati çekmek amacıyla 20 sanatçının farklı disiplinlerde ürettiği eserlerle İstanbullu sanatseverlerin karşısına çıktı.

Göksel Gülensoy'un direktörlüğünde ve Denizhan Özer'in küratörlüğünde gerçekleşen sergide, Bahadır İşler, Bahri Genç, Bedri Baykam, Demet Taşpınar, Deniz Pireci, Devabil Kara, Devrim Erbil, Eda Çığırlı, Ekrem Kahraman, Hakan Esmer, Işıl Arısoy Kaya, Mahir Güven, Mustafa Albayrak, Neslihan Kıyar, Nevres Akın, Onay Akbaş, Pelin Özgöçen, Serdar Leblebici, Serkan Bayer ve Tülin Onat, eserleriyle hastalığın bireysel ve toplumsal hayat üzerinde bıraktığı etkiyi görünür hale getirmeye çalışıyor.

Küratör Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergi fikrinin Göksel Gülensoy'un "Sadan Hanım" isimli filminden yola çıkılarak doğduğunu söyledi.

Özer, sergiyi 3 aylık bir sürede ortaya çıkardıklarına işaret ederek, "Türkiye'nin çok önemli sanatçıları var sergide. Herkes kendi açısından, kendi sanatsal diliyle bir yapıt ortaya çıkardı. Sanat üzerinden gittik çünkü Türkiye, 2035 ile 2050'li yıllarda alzaymır konusunda dünyadaki üçüncü büyük ülke olacakmış. Bilimsel verilere göre Türkiye nüfusunun neredeyse 3'te birinin alzaymır hastası olacağı söyleniyor. Bu benim çok dikkatimi çekti, artık hastalığa dikkati çekmek gerekiyordu." dedi.

Bir hikayeden yola çıkarak serginin oluştuğunu ifade eden Özer, satılan eserlerin gelirlerinin Türkiye Alzheimer Derneğine aktarılacağını ve serginin Türkiye'den sonra ABD, İngiltere, Almanya ve Güney Kore'de de gösterileceğini belirtti.

Alzaymır hastalığına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için yürütülen "Sadan Hanım" projesinin ilk ayağının bu sergi olduğunu aktaran Denizhan Özer, projenin kitap ve filmlerle devam edeceğini de dile getirdi.

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'ne özel olarak hazırlanan "Sadan Hanım ve Diğer Hikayeler" sergisi, İstanbul'daki ilk gösterimden sonra bir yıl boyunca yurt içinde ve yurt dışında 10 farklı kentte serüvenine devam edecek.

Düğün konvoyunda şoke eden görüntü! Düğün konvoyunda şoke eden görüntü!
Merakla beklenen sonuçlar açıklandıMerakla beklenen sonuçlar açıklandı
Kinaye ne demek? Kinaye kelimesinin anlamı ne? Kinaye nedir?Kinaye ne demek? Kinaye kelimesinin anlamı ne? Kinaye nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Bir İstanbul Hanımefendisi Sadan Hanım" "Sadan Hanım ve Diğer Hikayeler" Denizhan Özer Göksel Gülensoy Kinostanbul Film Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Alzheimer Derneği

En Çok Okunan Haberler

Konkordato ilan eden Türk deviyle ilgili önemli gelişme

Konkordato ilan eden Türk deviyle ilgili önemli gelişme

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında sorgular sürüyor

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında sorgular sürüyor

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Doktorun evinde ölü bulunmuştu! Tam 7 farklı...

Doktorun evinde ölü bulunmuştu! Tam 7 farklı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 19 Eylül 2019 Süper Loto sonuçları sorgula

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

Kinaye ne demek? Kinaye kelimesinin anlamı ne? Kinaye nedir?

Kinaye ne demek? Kinaye kelimesinin anlamı ne? Kinaye nedir?

Korkutan iddia ile ilgili AFAD'dan açıklama

Korkutan iddia ile ilgili AFAD'dan açıklama

DEAŞ'ın infazcısı İzmir'de yakalandı

DEAŞ'ın infazcısı İzmir'de yakalandı

Muhsin Yazıcıoğlu'nun yeri 1,5 kilometreye kadar tespit edilmiş

Dikkat çeken sözler: Amirim bu ifadeler insanı ipe götürür...

Minik Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili 7 kişi hakim karşısına çıkacak

Minik Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.