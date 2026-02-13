KADIN

Sadece 10 dakika: Oturarak yapılan karın egzersizi göbekleri eritiyor!

Günde sadece 10 dakika yapılan oturarak karın egzersizleri özellikle hareketsiz yaşam süren kişiler için avantaj sağlayabiliyor. Ancak uzmanlara göre bu yöntem tek başına mucize değil, doğru beklenti ve süreklilik şart.

Son dönemde sosyal medyada sıkça paylaşılan '10 dakikalık oturarak karın egzersizi' önerileri, özellikle masa başında çalışanların ilgisini çekiyor. Peki gerçekten oturduğunuz yerden yapılan egzersizler göbek yağını eritmeye yardımcı olabilir mi? Spor uzmanları, bu yöntemin etkisini ve sınırlarını değerlendirdi.

ADIM ADIM 10 DAKİKALIK OTURARAK KARIN EGZERSİZİ

1) OTURARAK DİZ ÇEKME - 2 DAKİKA

Dik bir şekilde oturun, ayak tabanları yerde olsun. Karnınızı hafifçe içeri çekerek bir dizinizi göğse doğru kaldırın, yavaşça indirin ve diğer dizle devam edin. Amaç, alt karın kaslarını aktive etmektir. Hareket sırasında belinizi geriye yaslamamaya dikkat edin.

2) OTURARAK KONTROLLÜ CRUNCH - 2 DAKİKA

Sırtınızı hafifçe geriye verin, eller dizlerin üzerinde veya göğüste çapraz olsun. Karın kaslarını sıkarak gövdeyi çok az öne doğru getirin, ardından kontrollü biçimde geriye dönün. Burada önemli olan boyunla değil, karın kaslarıyla hareket etmektir.

3) BACAK UZATMA VE TUTMA - 2 DAKİKA

Bir bacağınızı dizden düzleştirerek ileri uzatın ve 5–10 saniye sabit tutun. Ardından diğer bacakla tekrarlayın. Bu hareket alt karın kaslarıyla birlikte kalça çevresini de çalıştırır. Nefesinizi tutmamaya özen gösterin.

4) GÖVDE DÖNÜŞLERİ - 2 DAKİKA

Dik oturun, karın kaslarını hafifçe sıkın ve gövdeyi yavaşça sağa, sonra sola çevirin. Hareket kısa ve kontrollü olmalı. Bu egzersiz, yan karın kaslarının (oblik kaslar) devreye girmesine yardımcı olur.

5) İZOMETRİK KARIN SIKMA - 2 DAKİKA

Hareket etmeden oturur pozisyonda karnınızı içeri doğru çekin ve 10 saniye sıkılı tutun, ardından 5 saniye gevşetin. Bu hareket derin karın kaslarını (özellikle transversus abdominis) hedefler ve duruşu destekler.

KİMLER UYGULAYABİLİR?

Uzmanlara göre oturarak yapılan karın egzersizleri özellikle:

Uzun süre masa başında çalışanlar,

Ayakta egzersiz yapmakta zorlananlar,

Bel ve diz eklemlerini zorlamak istemeyenler,

Egzersize yeniden başlamak isteyenler,

için sürdürülebilir bir başlangıç yöntemi olabilir.

BUNLARA DİKKAT EDİN

Spor uzmanları bazı risk gruplarının dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Bel fıtığı, ciddi bel ağrısı veya yakın zamanda ameliyat geçirmiş kişiler egzersize başlamadan önce mutlaka doktora danışmalı. Egzersiz sırasında ani ağrı, uyuşma ya da nefes darlığı hissedilmesi durumunda ise hareket derhal bırakılmalı.

Uzmanların ortak görüşü net: Oturarak yapılan 10 dakikalık karın egzersizleri tek başına göbek yağını eritmez ancak düzenli uygulandığında karın kaslarını güçlendirir, toparlanma sağlar ve yağ kaybı sürecini destekler.

