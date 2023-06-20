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Sadece 10 dakikada tüm kireci söküp atıyor! Su ısıtıcısı kirecinden kurtulmanın doğal çözümü

20.06.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metal yüzeylerde zaman içerisinde kireç birikimi oluşabiliyor. Özellikle su ısıtıcısında biriken kireçler suyun lezzetini ve sağlığı bozabiliyor. Bu nedenle biriken kireçleri çözmek için çeşitli yöntemler aranıyor. Her evde bulunan temel bir malzeme ile su ısıtıcısındaki kireçlerden 10 dakika içerisinde kurtulabilirsiniz.

Sadece 10 dakikada tüm kireci söküp atıyor! Su ısıtıcısı kirecinden kurtulmanın doğal çözümü

Su ısıtıcısı, çay veya makarna yapmak için su kaynatmaya yardımcı olan en önemli mutfak aletlerinden biridir. Hayat kolaylaştıran su ısıtıcılarının temizliğinin aksatılması kireçlere sebep olabilir. Kireç birikimi aslında su ısıtıcısındaki ısıtma sistemini tıkayabilir, bu da suyu ısıtmayı daha kötü hale getirebilir.

Yeni Proje - 2023-06-20T140803.726

Bir temizlik uzmanı Bayan Hinch'in Facebook sayfasında "sonsuza kadar hayat hilesini" paylaşarak, bir limonun çaydanlığının kirecini ne kadar iyi çözdüğünü görünce "şok olduğunu" söyledi.

Yeni Proje - 2023-06-20T140813.532

Şöyle yazdı: “Aman Tanrım, limonlu su ısıtıcısında kireç çözücü hilesini denedim ve şok oldum. Bu bir sonsuza kadar yaşam hilesidir." Bu çözümün marketten aldığı kireç çözücülerden çok daha hızlı ve etkili olduğunu paylaşan uzman "Bu limon hilesi sadece 10 dakika sürdü ve harika sonuçlar verdi." dedi.

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