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Sadece 10 dakikada tuvaletteki kireci söker atar! Sararmış tuvalet taşlarından ve kireçlerden kurtulmak için...

05.02.2023 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuvaletinizi temizlemenize rağmen kireçten ve sararmış tuvalet taşlarından şikayetçiyseniz bu durumlardan kurtulmak için zararlı kimyasallara başvurmanıza gerek yok! Temizlik tüyoları sayesinde sadece 10 dakikada tuvalet kirecini geçirebilirsiniz.

Sadece 10 dakikada tuvaletteki kireci söker atar! Sararmış tuvalet taşlarından ve kireçlerden kurtulmak için...

Tuvalet taşları zaman içerisinde yetersiz temizleme ve kullanılan malzemelerin içerindeki ürünler nedeniyle kireçlenip sararabiliyor. Kireçlenmiş tuvalet taşları oldukça pis bir görünüme sebep oluyor. Kadınlar kireç çözücü tüyolar arıyor. Temizlik uzmanlarına göre kireçlenen ve sararan tuvalet taşlarını doğru yöntemler kullanarak beyazlatmanız mümkün.

TUVALET KİRECİNİ GİDERMEK İÇİN

BEYAZ SİRKE

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1 litre seyreltilmemiş beyaz sirke alın ve kaseye dökün. Klozetin her tarafını aldığınızdan emin olun. Ardından beyaz sirkenin tuvalete tutunduğundan emin olmak için bekleyin. Daha fazla beyaz sirke içeren bir tuvalet fırçası veya ovma süngeri kullanarak klozeti ovun. Tüm kalıntıları gidermek için yıkayın. Tuvaletiniz yeni gibi parıldayana kadar tekrarlayın!

ZIMPARA KAĞIDI

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Orta taneli zımpara kağıdı ile başlayarak tuvaletin içini fırçalayın. Kireçlerin çoğu gidene kadar devam edin ve hazneyi çizmemek için fazla baskı uygulamayın. İnce taneli kullanarak, leke tamamen çıkana kadar tuvaletin içini parlatmaya başlayın. Herhangi bir kalıntıdan kurtulmak için tuvaleti yıkayın ve tuvaleti her zaman yaptığınız gibi temizleyin.

COLA

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Bu efsaneye göre, bir şişe kolayı klozete dökmek ve gece boyunca bırakmak kireci yok eder. Bu yöntemi deneyen birçok kişi kola sayesinde tuvalet taşındaki kireçten kurtulduğunu paylaşmıştır.

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