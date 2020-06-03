Sadece 10 dakikada uygulayabileceğiniz saç modelleri! Vakit kaybına son...

Bazen yataktan kalktığınızda bile saçlarınız çok güzel görünür. Ama çoğunlukla evden çıkmadan önce saçlarımıza şekil verme ihtiyacı duyarız. Tabii saça şekil verme konusu oldukça geniş. Bazı modeller ayna karşısında uzun uzun zaman geçirmek zorunda bırakabiliyor. Ama kimi saç modeli de 10 dakikada yapılarak gönülleri çalıyor. İşte sizler için hazırladığımız, pratik ve şık saç modelleri.
HAYAT KURTARIR: YARIM TOPUZ
Bu model son zamanlarda çok moda. Özellikle saçın ön tarafı bir türlü şekil almıyorsa yarım topuzla hızlı bir çözüme kavuşabilirsiniz.
Saçın üst kısmından bir tutam alın.
Arkaya doğru elinizle düzeltin.
Sonra küçük bir topuz yapın.
Saçlarınız uzunsa salık kalan kısımlara küçük örgüler ekleyebilirsiniz.
TUTAM TUTAM MAŞA YAPMAYA SON!
Saçınızı örün. Tek bir örgü de yapabilirsiniz, birden fazla da...
Örgülerin üzerinden saç düzleştiricisi ile geçin.
Örgüleri açtığınızda saçların dalga dalga olduğunu göreceksiniz.
MODASI ASLA GEÇMEZ: ÖRGÜ TOPUZ
Saçlarınızı tepeden sıkı bir atkuyruğu ile toplayın.
Topladığınız saçları örün.
Ördükten sonra tepede dolayarak topuz yapın.
Örgü yapmak istemezseniz saçınızı ikiye bölüp burarak da toplayabilirsiniz.
BALIKSIRTI AŞKINA!
Saçın önünden geniş bir tutam ayırın.
Bu tutamı arkaya doğru ilerleyecek şekilde balıksırtı örün.
Örgünün ucunu ense kısmında saçların arasına saklayın.
Bu modeli ister salık saçla isterseniz de saçınızı enseden toplayarak kullanabilirsiniz.
SADE VE ŞIK: ENSEDE TOPUZ
Saçın iki yanından geniş birer tutam ayırın.
Tutamları arkaya doğru burgu yaparak toplayın.
Saçınızı ense hizasında atkuyruğu şeklinde toplayın.
Saçın salık kalan uçlarını yukarı doğru çevirerek içeriye doğru sokun.
Sıkıştırdığınız saç uçlarını aşağıdan hafifçe çekin.
BU DA ENSEDE ÖRGÜLÜ TOPUZ
Saçı ikiye ayırın.
İki tutamı da örün.
Örgüleri arkaya doğru atın ve birbirinin içinden geçirerek bağlayın.
Düğüm işlemini bir ya da iki kere daha tekrarlayın. Bu adım saçın uzunluğuna göre değişir.
Örgüleri saçınıza tel tokalar yardımıyla sabitleyin.
ÇOK HAVALI!
Saçın ön tarafından iki tutam alın.
Tutamları arkaya doğru örerek Ayşegül saçı şeklinde toplayın.
Topladığınız saçın ucunu kendi etrafında döndürerek şık bir topuz elde edin.
Saçınızın salık kalan kısmında farklı örgülerle yaparak modeli hareketlendirebilirsiniz.
ATKUYRUĞUNUN BÖYLESİ!
Saçınızı atkuyruğu şeklinde toplamadan önce önden birer tutam saç ayırın.
Tutamları da ikiye bölün.
Atkuyruğu şeklinde topladıktan sonra ayırdığınız tutamları arkada birbirinin üzerinden geçirerek sabitleyin.
Tutamların uçlarını atkuyruğunun etrafına dolayın. Bu pratik modeli çok seveceksiniz.