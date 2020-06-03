Sadece 10 dakikada uygulayabileceğiniz saç modelleri! Vakit kaybına son...

Bazen yataktan kalktığınızda bile saçlarınız çok güzel görünür. Ama çoğunlukla evden çıkmadan önce saçlarımıza şekil verme ihtiyacı duyarız. Tabii saça şekil verme konusu oldukça geniş. Bazı modeller ayna karşısında uzun uzun zaman geçirmek zorunda bırakabiliyor. Ama kimi saç modeli de 10 dakikada yapılarak gönülleri çalıyor. İşte sizler için hazırladığımız, pratik ve şık saç modelleri.

HAYAT KURTARIR: YARIM TOPUZ

Bu model son zamanlarda çok moda. Özellikle saçın ön tarafı bir türlü şekil almıyorsa yarım topuzla hızlı bir çözüme kavuşabilirsiniz.

Saçın üst kısmından bir tutam alın.

Arkaya doğru elinizle düzeltin.

Sonra küçük bir topuz yapın.

Saçlarınız uzunsa salık kalan kısımlara küçük örgüler ekleyebilirsiniz.

TUTAM TUTAM MAŞA YAPMAYA SON!

Saçınızı örün. Tek bir örgü de yapabilirsiniz, birden fazla da...

Örgülerin üzerinden saç düzleştiricisi ile geçin.

Örgüleri açtığınızda saçların dalga dalga olduğunu göreceksiniz.

MODASI ASLA GEÇMEZ: ÖRGÜ TOPUZ

Saçlarınızı tepeden sıkı bir atkuyruğu ile toplayın.

Topladığınız saçları örün.

Ördükten sonra tepede dolayarak topuz yapın.

Örgü yapmak istemezseniz saçınızı ikiye bölüp burarak da toplayabilirsiniz.