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Sadece 100 kalorilik atıştırmalıklar sağlıklı mı? Az kalorili atıştırmalıklar ile tok hissetmek için öneriler

06.12.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde sağlıklı ve düzenli beslenmek, fit bir görünüme kavuşmak zamanla daha da önemli bir konu olmuştur. Daha sağlıklı yiyecekler tüketmek ile birlikte çeşitli egzersizler yaparak da bu alışkanlıklar devam ettirilebilir. Bunların yanında kullanılan sağlıklı atıştırmalıkların da kilo vermek ve sağlıklı beslenme konusunda büyük yardımı dokunmaktadır. Bu atıştırmalıkların birçoğu evde rahatlıkla hazırlanabilir. Peki, az kalorili atıştırmalıklar sağlıklı mı?

Sadece 100 kalorilik atıştırmalıklar sağlıklı mı? Az kalorili atıştırmalıklar ile tok hissetmek için öneriler

Sağlıklı atıştırmalıklar, kişinin hayatı boyunca daha sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı kazanmasına ve bazı hastalıklara karşı bağışıklığın daha güçlü olmasına yardımcı olabilen yiyeceklerdir. Bu tür atıştırmalıkların sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanma ile birlikte kilo verme amaçlı uygulanan diyetlerde de oldukça etkili olduğu görülür. Ayrıca egzersiz öncesi ya da sonrasında tüketilebilen bu atıştırmalıklar, doğru ve dengeli tüketildiği sürece yağ yakımını da destekler.

Az kalorili atıştırmalıklar sağlıklı mı?

Az kalorili atıştırmalıklar bilinçli bir şekilde tüketilmesi ile beraber vücudun daha sağlıklı olması ve fit görünmesi sağlayabilir. Beslenmenin sağlıklı ve dengeli olması adına güçlü yardımcılardan biri olan bu atıştırmalıkları hazırlamak için pek çok tarif vardır. Bu tarifler arasında kişilerin evde kendi imkânlarıyla hazırlayabileceği tarifler de yer almaktadır. Atıştırmalıkların vücut için pek çok faydası bulunur:

  • Ana öğünler haricinde tüketilen sağlıklı atıştırmalıklar vücudun ihtiyacı olan vitaminleri almasına yardımcı olur.
  • Az kalorili atıştırmalıklar, vücudun uzun bir süre tok durmasını sağlar ve kan şekeri dengesinin korunarak aşırı yemek yemeyi engeller.
  • Kilo verme ve mevcut kilonun korunmasına yönelik olarak düzenlenen beslenme alışkanlıklarında büyük önem taşır.
  • Enerjinin yüksek kalmasına yardımcı olur.
  • Serotonin seviyesi yükseltilerek stresin azalmasına yardımcı olur.

Az kalorili doyurucu yiyecekler hem kalori alımını dengeler hem de gün içerisinde tokluk hissinin oluşmasını ve korunmasını sağlar. Bu bağlamda az kalorili doyurucu yiyecekler sadece diyetlerde değil aynı zamanda sağlıklı beslenme düzeni için de önemlidir. Kalorisi az atıştırmalıklar sağlıksız gibi gözükse de aslında kalorisi az atıştırmalıklar doğru seçildiği ve yeterli tüketildiğinde oldukça faydalıdır.

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Az kalorili atıştırmalıklar nelerdir?

Sağlıklı pratik atıştırmalıklar tercih edilirken kişiyi doyuracak ya da fazla kalori alımına neden olacak şekilde değil tadımlık olarak tercih edilmelidir. Atıştırmalıkların fazla tüketilmesi bu konuda yapılan yanlışlardan biridir. Hemen hemen her besinde söz konusu olduğu gibi sağlıklı bile olsa atıştırmalıkların fazla tüketilmesi kiloya sebebiyet verir. Bundan dolayı atıştırmalıklar tüketilirken kalorisi ile beraber tüketim miktarının da dengeli olması da önem taşır. Kalorisi az atıştırmalıklar olarak tercih edilebilecek besinler şu şekildedir:

  • Yağsız patlamış mısır
  • Kuru üzüm
  • Kuru kayısı
  • Badem
  • Probiyotik yoğurt
  • Yoğurt ile birlikte maydanoz
  • Kereviz sapı
  • Muz
  • Karpuz
  • Ton balığı
  • Bitter çikolata
  • Portakal, greyfurt, ananas, elma gibi meyveler
  • Brokoli, salatalık, lahana, pancar, kabak, havuç gibi sebzeler

Bu besinler az kalorili doyurucu yiyecekler olarak günlük beslenme rutininde kolaylıkla tüketilebilir. Öğün aralarında tüketilen az kalorili atıştırmalıklar aşırı tüketilirse elbette kilo alımında da önemli bir rol oynar. Kalorisiz olduğu düşünülen bir meyve tabağının gereğinden fazla tüketilmesi hâlinde, vücudun aldığı şeker düzeyi beklenenden daha üstte olabilir. Gün içerisinde açlığı kontrol etmek ve kan şekerini düzenlemek amacıyla tüketilen düşük kalorili atıştırmalıkları tercih ederken bu yiyeceklerin miktarına ve kalorisine dikkat etmek gerekir. Sağlıklı olmasının yanında kalorisiz atıştırmalıklar ya da düşük kalorili atıştırmalıklar olarak da tercih edilebilen pek çok besin vardır.

100 kalorilik atıştırmalıklar nelerdir?

Ara öğün olarak tüketilen ve vücudun ihtiyacı olan şekeri karşılamaya yardımcı olan atıştırmalıklardan, kalorisi düşük olanlar sıklıkla tercih edilir. Kalorisi düşük atıştırmalıklar gün içerisinde kalori kontrolünü sağlamanın yanı sıra tok hissetmeyi sağlar. Ara öğünlerde tüketmek için seçilen kalorisi düşük atıştırmalıklar vücudun ihtiyacı olan besin değerlerinin de alınmasını sağlayabilir. Örneği kuru yemişler, meyveler ve bol yeşillikli bir salata tüketmek hem az kalorilidir hem de vücudun ihtiyacı olan değerlerin alınmasına yardımcı olur. 100 kalorilik yemekler ve atıştırmalıklar:

  • 9-10 tane badem
  • Zeytinyağı ve beyaz peynir serpilmiş birkaç dilim domates
  • Yağsız patlamış mısır
  • Ev yapımı meyveli yoğurt
  • 3 adet kuru kayısı
  • 1 dilim buğdaylı ekmek ve 2 yumurta beyazı
  • 10 - 12 tane kavrulmuş fındık
  • Bitter çikolata ve filtre kahve
  • Üzerine 1 yemek kaşığı zeytin ezmesi sürülmüş ekmek
  • 3 yemek kaşığı kadar yağsız yoğurt ve 1 yemek kaşığı chia tohumu
  • Bol yeşillikli (marul, roka, maydanoz, dereotu, taze nane gibi) içerisinde 100 gr kadar yağsız-tuzsuz lor ve 1 tatlı kaşığı kadar çörek otu bulunan salata
  • İçerisine 1 yemek kaşığı bal ilave edilmiş, zencefille demlenmiş yeşil çay
  • Yarım kivi, bir muzun çeyreği, bir narın çeyreği karıştırılarak üzerine 1 yemek kaşığı kadar toz hindistan cevizi ilave ederek hazırlanmış hindistan cevizli meyve salatası

Bu yiyecekler kalorisi düşük atıştırmalıklar ya da 100 kalorilik yemekler olarak günlük beslenme düzeninde tüketilebilen yiyeceklerdir. Atıştırmalıkların da dengeli bir şekilde kullanılması beklenen sonuçları almak açısından oldukça önem taşır. Bu besinlerden herhangi birine karşı duyarlılığı bulunan ya da başka rahatsızlıkları olan kişilerin uzman kontrolünde bu yiyecekleri tüketmesi daha sağlıklı sonuçlar verir.

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