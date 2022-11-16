7 günlük detoks diyeti listesi: Detoks diyeti nasıl yapılır, kaç kilo verilir?

İnsan vücudu çeşitli yöntemlerle vücutta bulunan toksinlerle baş etmeye çalışır. Bunu akciğerler, havadan vücuda gelen yabancı maddelerin dışarı atılmasını sağlayarak yapar. Cilt ise dışarıdan gelen toksinleri engellemeye çalışarak yapar. Karaciğer, bağırsaklar, lenf sistemi ve böbrekler de dolaşım sisteminde yer alan bazı toksin maddelerin atılmasını sağlar. Çevresel faktörler, zararlı alışkanlıklar, aktivite azlığı ve sağlıksız beslenme gibi durumlarda vücut tek başına yeterli gelmeyebilir. Bunun için vücudun zararlı maddeleri ve toksinleri vücuttan atması için desteğe ihtiyacı olmaktadır. Bu da hafif düzeyde fiziksel aktiviteler ile birlikte sebze ve meyve gibi hafif besinler tüketilerek hazırlanan detoks diyetleriyle sağlanabilir. Vücuttaki toksinlerin atılması ve metabolizmanın hızlanması adına uygulanan detoks diyeti nedir ve nasıl yapılır?

Detoks diyeti nedir?

Detoksun bilinen en genel anlamı vücuttaki toksinlerin vücuttan uzaklaştırılması amacıyla uygulanan bir tür diyet programı şeklindedir. Günümüzde çok fazla detoks çeşidi görmek mümkündür. Vücuttan toksinlerin atılması ile beraber kilo vermek için de uygulanan detoks meyveler, sebzeler, bitki çayı ve su içeren bir program olarak karşımıza çıkmaktadır.

Detoks diyetleri, diğer diyetler gibi uzun süreli değildir. Genellikle 3 gün, 7 gün ya da en fazla 2 haftalık periyotlarla yapılır ve mutlaka detoks diyetlerinin arasında diyet değişimi yapılmalıdır. Detoks diyetiyle genellikle vücuttaki fazla ödemin atılması amaçlanır ve vücudun tazelenmesi hedeflenir. Detoks diyetinde verilen kiloların kalıcı olabilmesi için detoks bittikten sonra düzenli ve dengeli beslenme programları ve egzersizler uygulanmalıdır.

Detoks diyetinde genellikle sebze ve meyve suları, limonlu ya da tarçınlı sular gibi sıvı ürünler tüketilir ve beslenme programının büyük bir çoğunluğunu bu sular oluşturur. Damak zevklerine göre yapılabilen bu detoks suları genellikle bitki çayları, smoothieler, sebze ve meyve karışımlı, şeker ve tatlandırıcı ilavesiz doğal içeceklerdir.

Detoks diyeti ne işe yarar?

Detoks diyeti pek çok amaçla günümüzde tercih edilir. Bu uygulamanın vücut adına oldukça yararlı sonuçlar verdiği gözlemlense de herkeste aynı etkiyi yaratmaz. Bu nedenle detoks diyeti yapmadan önce mutlaka bir uzman görüşü alınması tavsiye edilir. Detoks diyetinin yararları şu şekilde söylenebilir:

Vücudun toksinlerden arınmasını sağlar.

Fazla kilolardan ve ödemlerden kurtulmaya yardımcı olur.

Metabolizmanın hızlanmasını sağlar.

Daha genç bir vücut görünümüne yardımcı olur.

Dolaşım sisteminin daha iyi olmasına destek olur.

İnsanlarda düzenli ve sağlıklı beslenme alışkanlığı edinilmesine yardımcı olur.

Bunlar hariç pek çok rahatsızların (sindirim, boşaltım, şişkinlik gibi) giderilmesi ya da azaltılmasına da büyük katkılarda bulunur.

Detoks diyeti nasıl yapılır?

Detoks diyet programının asıl amacından dolayı yer almaması gereken belli başlı yiyecekler bulunur. Bunlardan bazıları:

Et

Yağlı ve şekerli yiyecekler

İşlenmiş hazır gıdalar

Kahve ya da siyah çay gibi yapısında kafein bulunan içecekler

Bu maksatla detoks diyetleri temelde yalnızca sebze ve meyve içermektedir. Fakat bazen detoks diyetlerine yoğurt, kefir, balık ve bunun gibi hayvansal kaynaklı gıdalar ya da ceviz, badem gibi yiyecekler de ilave edilebilir. Detoks diyetlerinde sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklardan ve her çeşit kimyasaldan vücudun uzaklaşması gerekir. Bunlar yerine sebze ve meyve ağırlıklı, organik gıdaların tüketilmesi tercih edilir. Bu yiyeceklerin miktarlarının ve hazırlanmasının doğru bir şekilde yapılması önem taşır.

Bu tür diyetler yaygın olarak 2, 3, 5 ve 7 gün olacak şekilde uygulanmaktadır. Her diyet programı herkesi aynı şekilde etkilemeyebilir. Her kişiye özel bir program olması adına bu diyetlerin uygulanmasından önce bir uzmandan görüş almak sağlıklı sonuçlar açısından etkili olur. Bununla birlikte çeşitli rahatsızlığı bulunan kişiler bu diyetleri tek başına değil, doktor kontrolünde hazırlanması ve uygulanması büyük önem taşır.

7 günlük detoks diyeti listesi

Diyet listelerinin içeriği kişiye göre farklılık gösterebilir. Örnek bir detoks diyet listesi ise şu şekildedir:

İlk 3 gün:

Kahvaltı: 1 adet kivi, tarçın, 2 yemek kaşığı kadar yulaf ezmesi ve 100 gr yağsız yoğurt karıştırılarak elde edilen detoks yiyeceği tüketilebilir.

1 adet kivi, tarçın, 2 yemek kaşığı kadar yulaf ezmesi ve 100 gr yağsız yoğurt karıştırılarak elde edilen detoks yiyeceği tüketilebilir. Ara öğün: Papatya çayı ve 10 adet fındık tüketilebilir.

Papatya çayı ve 10 adet fındık tüketilebilir. Öğle yemeği: 2 adet galeta ve yeşilliği bol bir salata tercih edilebilir.

2 adet galeta ve yeşilliği bol bir salata tercih edilebilir. Akşam yemeği: 6 yemek kaşığı kadar haşlanmış kinoa ve bol yeşillikli salata tüketilebilir.

Son 4 gün

Kahvaltı: Maydanoz, ıspanak, nane gibi sebzelerle birlikte portakal, ananas gibi meyveler kullanılarak hazırlanan detoks içeceği tüketilebilir.

Maydanoz, ıspanak, nane gibi sebzelerle birlikte portakal, ananas gibi meyveler kullanılarak hazırlanan detoks içeceği tüketilebilir. Ara öğün: Papatya çayı ile birlikte 10 adet badem tüketilebilir.

Papatya çayı ile birlikte 10 adet badem tüketilebilir. Öğle yemeği: Yağsız yoğurt ile birlikte karnabahar, brokoli ve kabak haşlaması tercih edilebilir.

Yağsız yoğurt ile birlikte karnabahar, brokoli ve kabak haşlaması tercih edilebilir. Akşam yemeği: Yağsız yoğurt eşliğinde sebze çorbası tüketilebilir.

7 günlük detoks diyeti kaç kilo verdirir?

Detoks diyetinin vücut için pek çok faydası bulunur. Bunlardan biri de kilo vermeyi ve ödem atmayı kolaylaştırmaktır. Bu faydasından dolayı kilo ile ilgili problemlerde fazla kilolardan kurtulmak adına tercih edilen bir yöntemdir. Fakat detoks diyetine her bünye aynı şekilde tepki vermeyebilir. Sonuçlar da birbirinden bağımsız ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı kaç kilo verileceğine dair kesin bir bilgi verilmemekle birlikte 1 haftada ortalama 4-10 kilo arasında verilebileceği gözlenmiştir.