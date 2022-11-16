HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. 7 günlük detoks diyeti listesi: Detoks diyeti nasıl yapılır, kaç kilo verilir?

7 günlük detoks diyeti listesi: Detoks diyeti nasıl yapılır, kaç kilo verilir?

16.11.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün içerisinde hissedilen yorgunluk, cilt ve saçlarda gözlenen değişikliklerin pek çok nedeni bulunur. Günlük hayatımızda maruz kaldığımız katkı maddeli gıdalar, alkol, kafein, kirli hava ve sigara gibi toksin maddeler de bu nedenlerden birkaçıdır. Bu toksin maddelerden arınmak cilt, saç ve vücudun yenilenmesini sağlamak adına yapılan pek çok uygulama vardır. Bunlardan biri de detoks diyetleridir. Pek çok uygulaması bulunan detoks diyeti nedir, detoks diyetiyle 7 günde kaç kilo verilir?

7 günlük detoks diyeti listesi: Detoks diyeti nasıl yapılır, kaç kilo verilir?

İçindekiler

  • Detoks diyeti nedir?
  • Detoks diyeti ne işe yarar?
  • Detoks diyeti nasıl yapılır?
  • 7 günlük detoks diyeti listesi
  • 7 günlük detoks diyeti kaç kilo verdirir?

İnsan vücudu çeşitli yöntemlerle vücutta bulunan toksinlerle baş etmeye çalışır. Bunu akciğerler, havadan vücuda gelen yabancı maddelerin dışarı atılmasını sağlayarak yapar. Cilt ise dışarıdan gelen toksinleri engellemeye çalışarak yapar. Karaciğer, bağırsaklar, lenf sistemi ve böbrekler de dolaşım sisteminde yer alan bazı toksin maddelerin atılmasını sağlar. Çevresel faktörler, zararlı alışkanlıklar, aktivite azlığı ve sağlıksız beslenme gibi durumlarda vücut tek başına yeterli gelmeyebilir. Bunun için vücudun zararlı maddeleri ve toksinleri vücuttan atması için desteğe ihtiyacı olmaktadır. Bu da hafif düzeyde fiziksel aktiviteler ile birlikte sebze ve meyve gibi hafif besinler tüketilerek hazırlanan detoks diyetleriyle sağlanabilir. Vücuttaki toksinlerin atılması ve metabolizmanın hızlanması adına uygulanan detoks diyeti nedir ve nasıl yapılır?

Detoks diyeti nedir?

Detoksun bilinen en genel anlamı vücuttaki toksinlerin vücuttan uzaklaştırılması amacıyla uygulanan bir tür diyet programı şeklindedir. Günümüzde çok fazla detoks çeşidi görmek mümkündür. Vücuttan toksinlerin atılması ile beraber kilo vermek için de uygulanan detoks meyveler, sebzeler, bitki çayı ve su içeren bir program olarak karşımıza çıkmaktadır.

Detoks diyetleri, diğer diyetler gibi uzun süreli değildir. Genellikle 3 gün, 7 gün ya da en fazla 2 haftalık periyotlarla yapılır ve mutlaka detoks diyetlerinin arasında diyet değişimi yapılmalıdır. Detoks diyetiyle genellikle vücuttaki fazla ödemin atılması amaçlanır ve vücudun tazelenmesi hedeflenir. Detoks diyetinde verilen kiloların kalıcı olabilmesi için detoks bittikten sonra düzenli ve dengeli beslenme programları ve egzersizler uygulanmalıdır.

Detoks diyetinde genellikle sebze ve meyve suları, limonlu ya da tarçınlı sular gibi sıvı ürünler tüketilir ve beslenme programının büyük bir çoğunluğunu bu sular oluşturur. Damak zevklerine göre yapılabilen bu detoks suları genellikle bitki çayları, smoothieler, sebze ve meyve karışımlı, şeker ve tatlandırıcı ilavesiz doğal içeceklerdir.

İlginizi Çekebilir

Kısa sürede ödem atmaya yarayan içecek tarifleri

Kısa sürede ödem atmaya yarayan içecek tarifleri

 Aralıklı oruç diyeti örnek menü listesi

Aralıklı oruç diyeti örnek menü listesi

 Dengeli beslenme için ipuçları

Dengeli beslenme için ipuçları

 Yağ yakarak kilo verdiren yiyecekler

Yağ yakarak kilo verdiren yiyecekler

 3 günlük detoks diyeti listesi

3 günlük detoks diyeti listesi

 Definasyon dönemi diyet listesi

Definasyon dönemi diyet listesi

Detoks diyeti ne işe yarar?

Detoks diyeti pek çok amaçla günümüzde tercih edilir. Bu uygulamanın vücut adına oldukça yararlı sonuçlar verdiği gözlemlense de herkeste aynı etkiyi yaratmaz. Bu nedenle detoks diyeti yapmadan önce mutlaka bir uzman görüşü alınması tavsiye edilir. Detoks diyetinin yararları şu şekilde söylenebilir:

  • Vücudun toksinlerden arınmasını sağlar.
  • Fazla kilolardan ve ödemlerden kurtulmaya yardımcı olur.
  • Metabolizmanın hızlanmasını sağlar.
  • Daha genç bir vücut görünümüne yardımcı olur.
  • Dolaşım sisteminin daha iyi olmasına destek olur.
  • İnsanlarda düzenli ve sağlıklı beslenme alışkanlığı edinilmesine yardımcı olur.

Bunlar hariç pek çok rahatsızların (sindirim, boşaltım, şişkinlik gibi) giderilmesi ya da azaltılmasına da büyük katkılarda bulunur.

Detoks diyeti nasıl yapılır?

Detoks diyet programının asıl amacından dolayı yer almaması gereken belli başlı yiyecekler bulunur. Bunlardan bazıları:

  • Et
  • Yağlı ve şekerli yiyecekler
  • İşlenmiş hazır gıdalar
  • Kahve ya da siyah çay gibi yapısında kafein bulunan içecekler

Bu maksatla detoks diyetleri temelde yalnızca sebze ve meyve içermektedir. Fakat bazen detoks diyetlerine yoğurt, kefir, balık ve bunun gibi hayvansal kaynaklı gıdalar ya da ceviz, badem gibi yiyecekler de ilave edilebilir. Detoks diyetlerinde sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklardan ve her çeşit kimyasaldan vücudun uzaklaşması gerekir. Bunlar yerine sebze ve meyve ağırlıklı, organik gıdaların tüketilmesi tercih edilir. Bu yiyeceklerin miktarlarının ve hazırlanmasının doğru bir şekilde yapılması önem taşır.

Bu tür diyetler yaygın olarak 2, 3, 5 ve 7 gün olacak şekilde uygulanmaktadır. Her diyet programı herkesi aynı şekilde etkilemeyebilir. Her kişiye özel bir program olması adına bu diyetlerin uygulanmasından önce bir uzmandan görüş almak sağlıklı sonuçlar açısından etkili olur. Bununla birlikte çeşitli rahatsızlığı bulunan kişiler bu diyetleri tek başına değil, doktor kontrolünde hazırlanması ve uygulanması büyük önem taşır.

7 günlük detoks diyeti listesi

Diyet listelerinin içeriği kişiye göre farklılık gösterebilir. Örnek bir detoks diyet listesi ise şu şekildedir:

  • İlk 3 gün:

  • Kahvaltı: 1 adet kivi, tarçın, 2 yemek kaşığı kadar yulaf ezmesi ve 100 gr yağsız yoğurt karıştırılarak elde edilen detoks yiyeceği tüketilebilir.
  • Ara öğün: Papatya çayı ve 10 adet fındık tüketilebilir.
  • Öğle yemeği: 2 adet galeta ve yeşilliği bol bir salata tercih edilebilir.

  • Akşam yemeği: 6 yemek kaşığı kadar haşlanmış kinoa ve bol yeşillikli salata tüketilebilir.

  • Son 4 gün

  • Kahvaltı: Maydanoz, ıspanak, nane gibi sebzelerle birlikte portakal, ananas gibi meyveler kullanılarak hazırlanan detoks içeceği tüketilebilir.
  • Ara öğün: Papatya çayı ile birlikte 10 adet badem tüketilebilir.
  • Öğle yemeği: Yağsız yoğurt ile birlikte karnabahar, brokoli ve kabak haşlaması tercih edilebilir.
  • Akşam yemeği: Yağsız yoğurt eşliğinde sebze çorbası tüketilebilir.

7 günlük detoks diyeti kaç kilo verdirir?

Detoks diyetinin vücut için pek çok faydası bulunur. Bunlardan biri de kilo vermeyi ve ödem atmayı kolaylaştırmaktır. Bu faydasından dolayı kilo ile ilgili problemlerde fazla kilolardan kurtulmak adına tercih edilen bir yöntemdir. Fakat detoks diyetine her bünye aynı şekilde tepki vermeyebilir. Sonuçlar da birbirinden bağımsız ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı kaç kilo verileceğine dair kesin bir bilgi verilmemekle birlikte 1 haftada ortalama 4-10 kilo arasında verilebileceği gözlenmiştir.

İlginizi Çekebilir

Düşük karbonhidrat diyeti listesi

Düşük karbonhidrat diyeti listesi

 IF diyeti örnek menü listesi

IF diyeti örnek menü listesi

 Paleo diyeti örnek menü listesi

Paleo diyeti örnek menü listesi

 Zayıflamak için avokado nasıl yenir?

Zayıflamak için avokado nasıl yenir?

 7 günde su diyetiyle kilo verilir mi?

7 günde su diyetiyle kilo verilir mi?

 Son dönemlerin popüler aralıklı oruç diyeti sağlıklı mı?

Son dönemlerin popüler aralıklı oruç diyeti sağlıklı mı?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antiviral özellikli kekik yağı nasıl tüketilir?Antiviral özellikli kekik yağı nasıl tüketilir?
Teröriste bombayı verip kaçmış! "Başının çaresine bak"Teröriste bombayı verip kaçmış! "Başının çaresine bak"
Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Biden, Macron...Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Biden, Macron...
Anahtar Kelimeler:
detoks detoks diyeti detoks suyu

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayındaki itirafı gündem oldu! 'Kaçak kullanıyoruz'

Canlı yayındaki itirafı gündem oldu! 'Kaçak kullanıyoruz'

AK Parti İl Başkanlığından "erkek dansöz" iddialarına yanıt

AK Parti İl Başkanlığından "erkek dansöz" iddialarına yanıt

EYT'liler de dahil emekliler ne kadar maaş alacak?

EYT'liler de dahil emekliler ne kadar maaş alacak?

Trafik sigortasında yeni düzenleme!

Trafik sigortasında yeni düzenleme!

Kanlı talimat ortaya çıktı! "Kalabalığa baktı ve 'patlat' dedi"

Kanlı talimat ortaya çıktı! "Kalabalığa baktı ve 'patlat' dedi"

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında karar

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında karar

İlginizi Çekebilir

İki hafta içti, hayatı karardı! Organ nakli oldu

İki hafta içti, hayatı karardı! Organ nakli oldu

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Derede gördüğü pitonu atkı gibi boynuna doladı!

Derede gördüğü pitonu atkı gibi boynuna doladı!

Çok az kişi biliyor! Öyle bir etkisi var ki...

Çok az kişi biliyor! Öyle bir etkisi var ki...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.