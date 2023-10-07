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    4. Sadece 2 malzeme yetiyor! Bu kür ile istenmeyen tüylerinize veda edin...

    Sadece 2 malzeme yetiyor! Bu kür ile istenmeyen tüylerinize veda edin...

    07.10.2023 16:59 | Son Güncelleme:
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    İstenmeyen tüyler özellikle kadınların en rahatsız olduğu konulardan biri. Jilet ve ağda işlemlerinden sonra hemen çıkan istenmeyen tüyler yaşamı olumsuz olarak etkileyebiliyor. Özel günlerde ve tatillerde oldukça can sıkıcı olan bu durumdan kurtulmak için sadece 2 malzemeli bu tarifi deneyebilirsiniz. Haftada 3-4 kere uyguladığınız takdirde istenmeyen tüylere veda edebilirsiniz...

    İstenmeyen tüylerden kurtulmak için çok çeşitli yöntemler var. Bu yöntemlerden bazıları çok pahalı olabiliyor bazıları da tüyleri kısa sürede eski haline getiriyor. İstenmeyen tüylerden kalıcı olarak kurtulmak için bu 2 malzeli kürü deneyebilirsiniz. Haftada 3-4 kere uyguladığınız takdirde aradaki farkı göreceksiniz...

    Toz zerdeçal ve süt ile hazırlanan zerdeçal kürü, etkili formülü ile istenmeyen tüylerden kısa sürede kurtulmanızı sağlıyor. Zerdeçal kürünü hazırlamak için, uygun bir kaseye bir miktar toz zerdeçalı koymanız yeterli.

    zerdeçal

    Üzerine macun kıvamı elde edene kadar süt ekleyin. Hazırladığınız bu karışımı ağda sonrası cildinize uygulayın. Karışımın yarım saat boyunca cildinizde kalmasını sağlayın ve sürenin sonunda cildinizi ılık su ile temizleyin. Daha etkili sonuç için bu kürün haftada 3-4 kere uygulanması tavsiye ediliyor.

    EN ETKİLİ ÇÖZÜMLERDEN BİRİ DE, CEVİZ KABUĞU!

    Malzemeler:
    1 su bardağı ceviz kabuğu
    2 bardak su

    CEVİZ KABUĞU

    Hazırlanışı:
    Bundan sonra ceviz yedikten sonra kabuğunu atmayın! Çünkü artık tüylerinizi azaltmak için kabuklarını kullanabilirsiniz. Bu kürü hazırlamak için öncelikle ceviz kabuklarını ezerek toz haline getirin ve suyla karıştırın.

    Hazırladığınız kürü bir gece bekletin. Ardından uygulamak istediğiniz bölgeye sürün ve bir saat sonra o bölgeyi yıkayın. Bu kürü istediğiniz zaman kullanabilirsiniz

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