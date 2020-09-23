Sadece 25 bin dolar: Tesla'nın en uygun fiyatlı modeli

Tesla araba fiyatları nasıl? Peki, en uygun Tesla araba fiyatı ne? Tesla araba almak isteyenler için uygun fiyatlı Tesla seçeneği ne olabilir? Tesla, 25 bin dolarlık yeni bir model ile gündem oldu!
Tesla markası tarafından geçtiğimiz günlerde iki önemli duyuru yapıldı. Bu duruyurulardan biri Tesla Model S Plaid tanıtımı oldu. Diğeri de fiyat etiketi ile otomobil dünyasını şaşırtan yeni bir model hakkında. Detaylara bakalım...
Tesla Model S Plaid, şimdiden hayalleri süslemeye başladı ama fiyatı 140 bin folar civarında. Elbette bu rakama çıkmak kolay değil. Tesla Model S Plaid özelliklerinden bazıları şöyle:
Özellikleri yukarıdaki gibi olan Tesla Model S Plaid fiyatı 140 bin dolardan başlıyor. Marka tarafından yapılan açıklamada Tesla Model S Plaid'in 2021 sonunda satışa sunulacağı belirtildi.
Markanın basın açıklamasında bir de 25 bin dolara satışa çıkacak yeni bir modelden bahsedildi. Bildiğiniz üzere bugüne kadar en uygun Tesla modeli Tesla Model 3'tü. Tesla Model 3 fiyatı 35 bin dolardı. Onun da altında konumlanacak olan bu yeni model hakkında çok fazla teknik bilgi yok. Ancak üç yıldan önce yola çıkması muhtemel değil gibi.
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