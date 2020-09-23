Sadece 25 bin dolar: Tesla'nın en uygun fiyatlı modeli

Tesla araba fiyatları nasıl? Peki, en uygun Tesla araba fiyatı ne? Tesla araba almak isteyenler için uygun fiyatlı Tesla seçeneği ne olabilir? Tesla, 25 bin dolarlık yeni bir model ile gündem oldu!

TESLA'NIN EN UYGUN FİYATLI MODELİ

Tesla markası tarafından geçtiğimiz günlerde iki önemli duyuru yapıldı. Bu duruyurulardan biri Tesla Model S Plaid tanıtımı oldu. Diğeri de fiyat etiketi ile otomobil dünyasını şaşırtan yeni bir model hakkında. Detaylara bakalım...

TESLA MODEL S PLAİD

Tesla Model S Plaid, şimdiden hayalleri süslemeye başladı ama fiyatı 140 bin folar civarında. Elbette bu rakama çıkmak kolay değil. Tesla Model S Plaid özelliklerinden bazıları şöyle:

Model S için yapılmış en güçlü ve üst seviye versiyon olarak kabul ediliyor.

0’dan 100 km/s hıza 2 saniye altında çıkabiliyor.

840 km seviyesinde bir menzil sunuyor.

Maksimum hızı ise 321 km/s.

Dört tekerden çekiş sistemini kullanıyor.

Araçta tam üç adet elektrik motoru yer alıyor.

1.100 beygir gücü sunuyor.

Özellikleri yukarıdaki gibi olan Tesla Model S Plaid fiyatı 140 bin dolardan başlıyor. Marka tarafından yapılan açıklamada Tesla Model S Plaid'in 2021 sonunda satışa sunulacağı belirtildi.

25 BİN DOLARA TESLA!

Markanın basın açıklamasında bir de 25 bin dolara satışa çıkacak yeni bir modelden bahsedildi. Bildiğiniz üzere bugüne kadar en uygun Tesla modeli Tesla Model 3'tü. Tesla Model 3 fiyatı 35 bin dolardı. Onun da altında konumlanacak olan bu yeni model hakkında çok fazla teknik bilgi yok. Ancak üç yıldan önce yola çıkması muhtemel değil gibi.

