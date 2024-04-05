Sadece 3 günde bağırsakları tertemiz, karnı dümdüz yapan kür tarifi!

Bağırsak sağlığı, genel sağlık ve kilo kontrolü için hayati öneme sahiptir. Bağırsaklarımızın düzenli olarak temizlenmesi, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlar ve karın bölgesindeki şişkinliği azaltabilir. Basit malzemelerle hazırlanan bu kür, sindirim sistemini destekler ve vücudu detoksifiye eder.

BAĞIRSAKLARI TERTEMİZ KARNI DÜMDÜZ YAPIYORUZ

Diyetisyen Büşra Çalışkan'ın paylaştığı küt tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

1 yemek kaşığı yoğurt

1/2 çay kaşığı sumak

1/2 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı keten tohumu

1/2 limon

Yapılışı ve uygulanışı;

Tüm malzemeleri karıştırın. 3 gün boyunca akşam yatmadan 1 saat önce tüketin. Bağırsakları temizleyip göbek sorununa veda edin.

Not:Hamilelik dönemindeki kişiler tüketmemelidir.







