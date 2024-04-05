Sadece 3 günde bağırsakları tertemiz, karnı dümdüz yapan kür tarifi!

Bağırsak sağlığı, genel sağlık ve kilo kontrolü için hayati öneme sahiptir. Bağırsaklarımızın düzenli olarak temizlenmesi, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlar ve karın bölgesindeki şişkinliği azaltabilir. Basit malzemelerle hazırlanan bu kür, sindirim sistemini destekler ve vücudu detoksifiye eder.
Diyetisyen Büşra Çalışkan'ın paylaştığı küt tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;
Yapılışı ve uygulanışı;
Tüm malzemeleri karıştırın. 3 gün boyunca akşam yatmadan 1 saat önce tüketin. Bağırsakları temizleyip göbek sorununa veda edin.
Not:Hamilelik dönemindeki kişiler tüketmemelidir.