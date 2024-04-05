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    4. Sadece 3 günde bağırsakları tertemiz, karnı dümdüz yapan kür tarifi!

    Sadece 3 günde bağırsakları tertemiz, karnı dümdüz yapan kür tarifi!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    05.04.2024 15:29
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    Bağırsak sağlığı, genel sağlık ve iyi bir sindirim sistemi için son derece önemlidir. Bağırsaklarımızı temizlemek ve sindirim sistemimizi dengelemek için doğal çözümler arayanlar için bu kür çok etkili olabilir. İşte Diyetisyen Büşra Çalışkan'dan bağırsakları harekete geçen kür tarifi...

    Bağırsak sağlığı, genel sağlık ve kilo kontrolü için hayati öneme sahiptir. Bağırsaklarımızın düzenli olarak temizlenmesi, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlar ve karın bölgesindeki şişkinliği azaltabilir. Basit malzemelerle hazırlanan bu kür, sindirim sistemini destekler ve vücudu detoksifiye eder.

    BAĞIRSAKLARI TERTEMİZ KARNI DÜMDÜZ YAPIYORUZ

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    Diyetisyen Büşra Çalışkan'ın paylaştığı küt tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

    • 1 yemek kaşığı yoğurt
    • 1/2 çay kaşığı sumak
    • 1/2 çay kaşığı kimyon
    • 1 tatlı kaşığı keten tohumu
    • 1/2 limon

    ince bel zayıf kilo

    Yapılışı ve uygulanışı;

    Tüm malzemeleri karıştırın. 3 gün boyunca akşam yatmadan 1 saat önce tüketin. Bağırsakları temizleyip göbek sorununa veda edin.

    Not:Hamilelik dönemindeki kişiler tüketmemelidir.

    Vitrin


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    Anahtar Kelimeler:
    keten tohumu yoğurt zayıflama
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