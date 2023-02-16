Sadece 6 kişi kurtuldu! Hatay'daki depremde yıkılan Eser apartmanı ile ilgili çarpıcı gerçek: Bir yıl önce...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 11 ili etkiledi. Binaların yıkılmasına ve can kayıplarının yaşanmasına yol açan depremlerde çarpıcı bir gerçek daha ortaya çıktı.

1 YIL ÖNCE YENİ BİNALARINA GEÇTİLER

Hatay Antakya'da 7 katlı Eser apartmanında yaşayanlar binalarının güvenli olmadığı için bir müteahhit ile anlaştı. Kentsel dönüşüm kapsamında daire başına 200 bin TL veren vatandaşlar, bir yıl önce yeni binalarına geçti. Bina Kahramanmaraş'taki depremlerde yerle bir oldu.

SADECE 6 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI

NTV'den Melike Şahin'in haberine göre Apartmanda 28 dairede 100'ün üzerinde kişi yaşıyordu, sadece 6 kişi canlı olarak kurtarıldı.

"İLK DEPREMDE YIKILDI"

Depremzede yakını Esat Yolcu, ''Adam, yıkımı içinde bizden 6 trilyon para aldı. Yaptığı bina ilk sallantıda yıkıldı, ilk depremin vurmasıyla yerle bir oldu.'' dedi.

