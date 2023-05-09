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Sadece Afyonkarahisar'da bulunuyor... Koparmanın cezası 244 bin 315 lira!

09.05.2023 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadece Afyonkarahisar'da bulunan ve Eber Gölü kıyısında yetişen endemik bitki türü "Eber Sarısı"nı koparanlara dudak uçuklatan para cezası verilecek. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından "Eber Sarısı"nı koparana 244 bin 315 lira ceza belirlendi.

Sadece Afyonkarahisar'da bulunuyor... Koparmanın cezası 244 bin 315 lira!

Sadece Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ile Sultandağı ilçeleri arasındaki Eber Gölü kıyısında yetişen endemik bitki türü "Eber Sarısı"nı koparanlara ve taşıyanlara 244 bin 315 lira para cezası veriliyor.

Eber Gölü alan kılavuzu ve rehberi Kadir Ateş, dünyada eşi benzeri olmayan çiçeğin, tek çiçekten üç meyve verebilen tek tür olduğunu söyledi.

Bu yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından koparana 244 bin 315 lira ceza belirlendiğini kaydeden Ateş, "Bu çiçeği önümüzdeki nesile aktarabilmemiz için koruma ve gözetmemiz gerekir." dedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Eber sarısı

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